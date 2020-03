Egalité hommes/femmes: Pénicaud dénonce les mauvais élèves

Derichebourg, Safran, Securitas France, Go Sport... La ministre du Travail Muriel Pénicaud a dénoncé jeudi les entreprises mauvaises élèves de l'égalité hommes-femmes, un an après la mise en place de l'index égalité professionnelle.

"Dix-neuf entreprises étaient en 2019 en dessous de la note de 75 (sur 100) et le sont toujours, ce sont elles qui n'ont pas agi sur le sujet", a regretté Mme Pénicaud dans un entretien au Parisien, à propos des entreprises de plus 1.000 salariés concernées depuis un an par cet index.

Elle a cité Derichebourg (note de 62) mais aussi Alsace Croisières CroisiEurope (51), Ufifrance Patrimoine (57), Hager electro SAS Obernai (64), Safran Electronics and Defense cockpit solutions (64), Circet (66), Foncia carrières et compétences (66) et Securitas France (66).

Go Sport est également montré du doigt mais sans précision de sa note.

"Ces entreprises vont être contactées dans les prochains jours par la Direction générale du Travail qui va leur rappeler la loi", a expliqué Mme Pénicaud, rappelant que "si dans deux ans elles conservent cette mauvaise note, elles s'exposent à une amende qui équivaut à 1% de la masse salariale chaque année".

Le ministère du Travail doit publier vendredi la note des 1.200 plus grosses entreprises en France, a-t-elle précisé, assurant que 55 entreprises ont obtenu les notes de 99 ou 100, contre 36 il y a un an. Parmi les plus belles progressions, Mme Pénicaud a cité Orange, la Maif, Nocibé ou la Française des jeux.

Optimiste, elle a estimé que "la dynamique est lancée" et souligné que "la note globale moyenne des grandes entreprises est passée de 83 à 87". "C'est encourageant, cela change déjà la vie des femmes mais il y a encore beaucoup à faire", a-t-elle commenté.

Après les grandes entreprises, l'index de l'égalité professionnelle femmes/hommes s'applique maintenant aux entreprises de 50 à 250 salariés qui devaient le publier dimanche.

En France, les femmes sont payées en moyenne, tous postes confondus, 25% de moins que les hommes. A poste et âge égaux, l'écart est de 9%, alors que le principe "à travail égal, salaire égal" est gravé dans la loi depuis 1972.