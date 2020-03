Coronavirus: un habitant de Knokke et trois personnes qui ont été en contact avec lui contaminés

Le bourgmestre de Knokke, Leopold Lippens, a été informé mercredi par l'agence flamande Soins et Santé qu'un habitant de la commune du littoral avait été contaminé par le coronavirus, annonce un communiqué jeudi. Entre-temps, l'agence sanitaire a également indiqué que trois personnes qui ont été en contact avec ce patient ont aussi été contaminées. Un bilan fédéral du nombre de cas en Belgique est attendu dans la matinée.



Un premier cas d'un habitant de Knokke avait été signalé au bourgmestre mercredi et ce patient a été placé en quarantaine. Jeudi, l'agence Soins et Santé a également averti la commune que trois personnes avec qui le premier cas recensé à Knokke avait été en contact ont aussi été testées positives. Les proches de ces patients et les personnes avec qui ils ont été en contact seront suivis par l'agence Soins et Santé, assure la commune. Il sera évalué si ces personnes doivent être isolées ou non. En cas de symptômes, elles seront testées. Un nouveau cas de coronavirus a par ailleurs été confirmé dans la région de Charleroi jeudi.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?

Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689