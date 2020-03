Au Yémen, les rebelles font régner l'ordre moral par la force

Ils ont débarqué brusquement, armés jusqu'aux dents, et exigé la fermeture immédiate de l'Ophelia, le seul café pour femmes de Sanaa. "La place des femmes est à la maison. Pourquoi sortent-elles?", s'emporte un membre des Houthis, les rebelles qui contrôlent la capitale du Yémen.

C'est la seule explication qu'ils ont donnée à la patronne du café, Shaïma Mohammed, alors qu'elle demandait un peu de temps pour avertir ses clientes. "Ils nous ont demandé de quitter les lieux disant que nous faisions quelque chose du mal", a-t-elle raconté sur Facebook.

Sur sa propre page, l'Ophelia a annoncé le 19 février que l'établissement serait fermé "à partir de demain pour des raisons indépendantes de notre volonté".

L'incident illustre la détermination des Houthis d'imposer leur propre ordre moral dans les territoires qu'ils contrôlent depuis 2014 dans le pays, où une guerre dévastatrice les oppose au pouvoir.

Un propriétaire d'un café mixte à Sanaa raconte à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat, que son café a été fermé deux fois en trois mois, déplorant le fait que l'ordre soit venu d'une entité non gouvernementale.

"On aurait aimé que l'ordre de fermeture émane d'un organisme officiel. Nous sommes contre ces mesures abusives et nous sommes contre les restrictions qu'on impose aux gens dans la capitale", fustige-t-il.

Venus des montagnes du nord, les Houthis, qui appartiennent à la minorité zaïdite (branche du chiisme), ont réussi à s'imposer à Sanaa et une partie du nord du pays, arcboutés sur leur slogan: "Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Malédiction sur les juifs! Victoire à l'islam!"

- "D'opprimés à oppresseurs" -

Devenus un groupe armé et discipliné, ces rebelles ne cachent pas leur proximité idéologique avec l'Iran chiite et résistent depuis 2015 à une intervention militaire menée par l'Arabie saoudite sunnite voisine, pays rival de l'Iran au Moyen-Orient.

"La situation dans les zones contrôlées par les Houthis est de plus en plus tendue", remarque Nadwa al-Dawsari, chercheuse au Project on Middle East Democracy (POMED).

"Les jeunes combattants suivent des mois d'entraînement dans les montagnes, ils apprennent non seulement à utiliser les armes mais sont aussi endoctrinés dans une version radicale de l'islam chiite", observe-t-elle.

"Ils ont été formés par l'Iran, ils ont appris à utiliser la désinformation, à soumettre les femmes. Ils sont en train de construire un Etat policier semblable à l'Iran", estime la chercheuse.

"Ces comportements heurtent la société yéménite qui, bien que conservatrice, offre des espaces de liberté aux individus et cultive le goût pour la musique et les loisirs", relève Adel al-Ahmadi, un chercheur spécialiste des Houthis.

"C'est un mouvement idéologique (...) qui est passé du statut d'opprimé à celui d'oppresseur", dit-il en référence aux revendications originelles du mouvement venu d'une région marginalisée par le pouvoir central.

Le 13 février, à la veille de la Saint-Valentin, des jeunes ont été battus en pleine rue par des rebelles, pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire, selon des témoins. Les rebelles ont déchiré la chemise rouge de l'un d'eux sous prétexte qu'elle symbolise cette fête considérée comme étrangère aux coutumes du pays.

- "Traqués dans les couloirs" -

En janvier, des salons de coiffure de Sanaa ont reçu pour instruction de ne pas pratiquer des coupes fantaisistes appréciées par les jeunes.

Et les rebelles ont mené une campagne dans les écoles et les facultés contre les jeunes "mal coiffés". Certains ont été exhibés sur de grandes artères de la capitale où des Houthis ont corrigé leur chevelure à grands coups de ciseaux.

A l'université de Sanaa, ils ont formé des groupes d'intervention qui "traquent dans les couloirs tout contact entre étudiants des deux sexes", affirme Hemdane al-Ali, journaliste et militant des droits humains.

A Omrane, plus au nord, des tailleurs ont reçu la visite de Houthis qui ont confisqué les ceintures que les jeunes femmes aiment porter au dessus de leurs robes noires pour souligner leur silhouette. Cela les rend "excitantes", assurent les rebelles.

L'organisme des Houthis chargé de l'aide humanitaire a adressé un courrier réglementant les ateliers de travail à des ONG de la région d'Ibb, au sud de la capitale.

Le document, dont l'AFP a consulté une copie, appelle à "la séparation entre femmes et hommes" et "interdit formellement l'échange entre hommes et femmes d'informations personnelles".

Il va plus loin en appelant à s'abstenir de tout comportement pouvant susciter "le rire, la joie et le divertissement" et prohibe toute action de "nature à réduire les barrières entre hommes et femmes ou à faire disparaître la timidité".