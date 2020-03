Hand: Paris garde ses distances en balayant Nîmes

Le Paris SG a repris sa marge de six points sur Nantes en tête du Championnat de France de handball en balayant Nîmes, le troisième du classement, 39 à 29, jeudi à Coubertin.

Les Parisiens, toujours invaincus (17 victoires, 1 nul), sont plus que jamais sur la voie royale pour un sixième titre d'affilée alors qu'il ne reste que huit matchs à disputer.

Ce résultat est aussi une bonne affaire pour les Nantais, dont l'ambition n'est plus de rattraper l'inatteignable PSG mais de se maintenir à la deuxième place, qualificative pour la Ligue des champions.

Vainqueurs de Saint-Raphaël mercredi, ils ont désormais trois points d'avance sur les Gardois.

"C'est une victoire très importante pour nous. Le chemin n'est pas encore fait mais on se met dans de très bonnes conditions. On connaît les valeurs d'engagement des Nîmois. On les a eus à l'usure en étant constants pendant tout le match. On a gardé l'intensité haute et on a pris du plaisir", a déclaré au micro de BeinSports Nikola Karabatic, meilleur joueur du match avec 7 buts sur 8 tirs.

Le PSG a creusé l'écart dès la première période (13-7) mais a laissé revenir un peu Nîmes avant la pause (18-15). Le coup d'accélérateur des champions en titre au retour des vestiaires a été fatal aux coéquipiers d'Elohim Prandi (6 buts).

Le gardien espagnol Rodrigo Corrales, en grande forme ces dernières semaines, a encore été l'un des grands artisans du succès parisien avec 17 arrêts.