Prévisions météo pour ce week-end: ça ne s'arrange pas...

Lundi, le temps sera d'abord sec sur la plupart des régions avec des éclaircies, excepté au sud du sillon Sambre et Meuse où quelques faibles précipitations traîneront. Dans le courant de la journée, le ciel se couvrira et une zone de pluie suivra, accompagnée d'un net renforcement du vent de sud-ouest. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés en Basse et Moyenne Belgique.