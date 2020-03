A Seattle, les employés de la tech doivent rester chez eux

Amazon, Microsoft, Google et Facebook recommandent désormais à leurs employés de l'Etat de Washington (nord-ouest) de travailler si possible de chez eux, alors que plus de 180 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus aux Etats-Unis, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir des sources officielles.

Sur les douze morts qu'a faits le Covid-19 jusqu'à présent dans le pays, onze décès ont eu lieu dans l'Etat de Washington et un en Californie, qui a déclaré l'état d'urgence.

"Nous recommandons à tous les employés qui peuvent travailler de chez eux de le faire jusqu'au 25 mars", a déclaré Kurt DelBene, vice-président exécutif de Microsoft, dans un communiqué publié mercredi. "Ces mesures assureront votre sécurité et rendront aussi nos locaux plus sûrs pour ceux qui doivent y être".

Le groupe informatique a son siège à Redmond, en banlieue de Seattle, la capitale économique de l'Etat de Washington.

Son voisin Amazon, qui emploie plus de 50.000 personnes à Seattle et Bellevue, a fait passer la même consigne, "jusqu'à la fin du mois", a indiqué un porte-parole du géant de l'e-commerce.

Google a aussi conseillé à ses employés dans cet Etat de se connecter de chez eux.

Les trois firmes, Amazon en tête, dominent le marché mondial de l'informatique à distance (cloud), et ne devraient donc pas manquer des ressources nécessaires pour s'organiser différemment.

A San Francisco, Lyft, une plateforme de réservation de voitures avec chauffeurs, a demandé jeudi à ses salariés de rentrer chez eux après avoir appris que l'un d'entre eux avait été en contact avec une personne exposée au nouveau coronavirus.

L'employé(e) en question ne présente aucun symptôme, mais "nous agissons en fonction des recommandations du CDC (ndlr) et par principe de précaution nous encourageons tous nos employés de San Francisco à travailler de chez eux pour le reste de la semaine", a détaillé le concurrent d'Uber.

Le siège de l'entreprise doit être lavé de fond en comble pendant la nuit.

Dimanche, Twitter (basé à San Francisco) a aussi déclaré "prendre le maximum de précautions, et, en conséquence, "encourager fortement tous ses salariés dans le monde à travailler de chez eux s'ils le peuvent".

Le Congrès américain a approuvé jeudi un plan d'urgence de 8,3 milliards de dollars pour financer la lutte contre le coronavirus. Il prévoit notamment de financer la recherche et le développement de vaccins, de traitements médicaux et en matière de diagnostic, ainsi que les services médicaux à distance ou des prêts à taux réduits pour les petites entreprises.

Boeing, de son côté, n'a pas fermé ses sites de la région de Seattle. "Il n'y a pas eu d'impact sur la production d'avions à ce stade et nous sommes prêts en cas de perturbations", a précisé un porte-parole à l'AFP.

De nombreux grands groupes ont aussi restreint les déplacements.

"Nous recommandons aux personnes de reporter leurs visites sur les sites du détroit de Puget (à Seattle, ndlr) ou dans la baie (de San Francisco, ndlr) à moins qu'elles ne soient essentielles au bon fonctionnement de Microsoft", précise Kurt DelBene. "Tous les voyages d'affaires non-essentiels dans les régions où le Covid-19 est actif doivent être annulés. +Essentiel+ signifie le travail lié aux opérations, aux ventes et aux services clients".