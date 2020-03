Deux écoles et une nouvelle crèche à Woluwe-Saint-Lambert

Les membres du collège communal de Woluwe-Saint-Lambert ont inauguré jeudi midi deux écoles et une crèche, premiers éléments d'un nouvel éco quartier qui doit occuper une superficie de près de 2 hectares. Les deux écoles succèdent à deux établissements préexistants.

Outre une école primaire et maternelle - et une section d'enseignement spécialisé - ainsi qu'une crèche, les nouveaux bâtiments abritent aussi une salle de sport scolaire accessible aux habitants. Une plaine de jeux, un parking souterrain, un espace vert ludique et didactique, un terrain de football, une venelle piétonne mais aussi de nouveaux logements, compléteront à terme ce nouvel éco quartier.