Coronavirus: les touristes interdits d'entrer à Bethléem

Les autorités israéliennes ont empêché vendredi l'entrée de touristes à Bethléem, principale ville touristique en Territoires palestiniens, en raison de découvertes de cas de coronavirus qui ont poussé les autorités locales à décréter un état d'urgence sanitaire.

Selon un journaliste de l'AFP sur place, une vingtaine de cars de touristes étaient bloqués au checkpoint à l'entrée de Bethléem, ville située à moins d'une dizaine de kilomètres de Jérusalem.

"Je confirme que les bus de touristes ne peuvent plus entrer à Bethléem", a déclaré à l'AFP Micky Rosenfeld, porte-parole de la police israélienne, entité qui contrôle ce point d'entrée à l'entrée de cette ville palestinienne.

"A la suite de découverte de coronavirus à Bethléem, une décision a été prise hier par le ministère israélien de la Défense en coordination avec l'Autorité palestinienne pour empêcher tout mouvement, vers et depuis, cette ville par les touristes et les habitants", a précisé ce responsable.

Sept personnes ont contracté le nouveau coronavirus en Cisjordanie, selon les autorités palestiniennes qui ont décrété jeudi l'état d'urgence de 30 jours, la fermeture de la basilique de la Nativité à Bethléem, et l'interdiction pendant deux semaines les séjours de touristes dans ce territoire occupé par Israël.

Or c'est dans le secteur de Bethléem qu'ont été identifiés les premiers cas de Covid-19 en Cisjordanie.

"Des personnes contaminées ont visité la basilique" de la Nativité, a indiqué à l'AFP le Père Asbed Balian, de l'Eglise arménienne, l'une des trois qui gèrent cette église, l'une des plus vieilles et les plus connues au monde érigée sur le lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne.

Côté israélien, 17 cas du nouveau coronavirus ont été confirmés jusqu'à présent poussant les autorités à interdire l'entrée au pays, sauf rares exceptions, aux voyageurs en provenance de nombreux pays asiatiques et européens, notamment la France et l'Allemagne.

Ces mesures d'interdiction entrent en vigueur vendredi matin menant ainsi à l'annulation de plusieurs vols à destination de l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv.

La compagnie allemande Lufthansa avait annoncé jeudi l'annulation de tous ses vols à destination d'Israël.

Vendredi matin, les vols de la compagnie israélienne El Al en provenance de Zurich, Barcelone et Berlin ont aussi été annulés, ainsi que les trois vols d'Air France en provenance de Paris, et les vols des compagnies américaines United Airlines et Delta au départ de France et d'Allemagne.