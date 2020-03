Le virologue Marc Van Ranst veut des conseils de voyage plus stricts pour l'Italie

(Belga) Le virologue Marc Van Ranst, chef du laboratoire de référence pour les analyses concernant le coronavirus, a estimé vendredi sur les ondes de Radio 2 que les conseils officiels de voyage concernant l'Italie devraient être plus stricts au vu de la propagation du covid-19.

"La plupart des cas de coronavirus détectés proviennent du nord de l'Italie, donc ces voyages au nord de l'Italie rapportent le virus dans notre pays", a déclaré Marc Van Ranst. Pour endiguer l'épidémie, il faut limiter l'entrée de personnes contaminées sur le territoire belge, souligne-t-il. Les conseils du SPF Affaires étrangères ont été revus le mois dernier, mais l'administration recommande seulement aux voyageurs de suivre les instructions des autorités locales et de rester informés. "C'est le prix de la liberté, visiblement, mais alors nous devons admettre que le nombre de cas va continuer à augmenter, sans qu'on ait de prise sur la situation", selon le virologue. Les Pays-Bas et le Danemark, notamment, ont renforcé leurs recommandations. Les Pays-Bas déconseillent ainsi tous les voyages non essentiels vers la région touchée au nord de l'Italie. (Belga)