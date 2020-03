"S'émanciper de la violence": à l'abri des regards, des jeunes femmes tentent de se réparer

A l'abri des regards, des jeunes femmes de 15 à 25 ans victimes de violences tentent de se reconstruire dans un centre d'accueil expérimental en Seine-Saint-Denis qui leur offre écoute et moyens pour "s'émanciper".

"Je ne me sens pas jugée et pendant un moment, on ne pense pas à l'extérieur", confie Laura*, 21 ans. La jeune femme, victime d'un ex-mari violent, participe une fois par semaine à des ateliers pour reprendre "confiance en soi" au lieu d'accueil et d'orientation (LAO) ouvert depuis six mois et situé à Bagnolet, à l'est de Paris.

Ce jour-là: "atelier affiche". Il s'agit de choisir les messages et dessins qui tapisseront le mur de la pièce principale de ce lieu chaleureux, imaginé comme un appartement. L'une des participantes a accroché: "LE CLITORIS, n.m Merveilleux organe du plaisir féminin."

Sarah, 22 ans, opte pour une affiche représentant une jeune femme avec des gants de boxe. "N'aie pas peur d'être toi-même!", accompagne le croquis.

"On nous juge tellement que ça nous donne pas le courage d'avancer dans la vie", raconte la jeune femme à peine sortie de l'adolescence et qui a subi, enfant, "un traumatisme".

"Ces jeunes femmes ont des parcours lourds: viol, mariage forcé, prostitution, violences intrafamiliales, esclavage moderne...", rapporte Amandine Maraval, responsable de ce lieu d'accueil expérimental, financé notamment par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et la ville de Paris.

Parmi les 48 jeunes accompagnées, "toutes ont subi au moins deux types de violence et peuvent avoir jusqu'à sept agresseurs".

A la différence de leurs aînées, "ces jeunes femmes ont une capacité de rebond plus importante", analyse Mme Maraval. "Jusqu'à présent, aucune des jeunes filles mises en sécurité n'est revenue au domicile de l'auteur des violences".

"Quoi qu'il arrive, elles avancent", assure la coordinatrice. "Si on arrive à repérer ces jeunes filles, j'ai espoir qu'on arrive à les aider, avant qu'elles n'entrent dans un processus de marginalisation".

- "Repartir de plus belle" -

Depuis septembre, les jeunes femmes orientées par l'aide sociale à l'enfance, le planning familial ou encore les établissements scolaires bénéficient au sein de la structure d'une assistance juridique et d'un suivi psychologique. Mais avant tout, elles "viennent parler".

Ce lieu "est une parenthèse pour ces jeunes qui se retrouvent fragilisées à un moment donné de leur vie. Il va leur permettre de repartir de plus belle et de s'émanciper de la spirale de la violence", expose la responsable de la structure.

"On n'a pas de solution toute faite, on fait vivre la structure avec elles", insiste Mme Maraval.

Deux fois par semaine, les jeunes filles imaginent des ateliers.

Il y a quelques jours, un petit groupe de filles a débattu sur "le regard" des hommes. Elles se sont demandé: "comment réagir, si une personne pose sur vous un regard à un endroit qui ne fait pas plaisir?".

Avec l'aide des éducateurs, elles ont créé leurs propres argumentaires pour répondre à ce défi qu'elles vont mettre en application dimanche lors d'un gala de boxe organisé par la ville de Bagnolet. Certaines jeunes femmes vont y tenir un stand et d'autres accueillir des spectateurs à l'entrée de la salle comme Nadia qui est "prête" à se "défendre".

Depuis qu'elle fréquente le lieu d'accueil, elle se sent "moins seule et mieux psychologiquement". "Humiliée" par son ancien compagnon et en danger, elle a été mise à l'abri par l'association "une femme, un toit" qui gère le lieu.

Désormais, Nadia souhaite "reprendre ses études de comptabilité" et "laisser la violence" derrière elle.

Après six mois d'ouverture, le centre d'accueil de jour a pris en charge 73 jeunes et ambitionne d'en accompagner 500 chaque année.

Mais la structure a ses limites, reconnaît Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. "La priorité pour ces femmes qui vivent dans une grande précarité est l'hébergement".

*Les prénoms ont été modifiés.