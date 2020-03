Formation fédérale: les choses bougent, le duo propose une nouvelle méthode

Les choses bougent ce soir en politique, à trois jours de la remise théorique du rapport des deux chargés de mission royale en vue d'un futur gouvernement. Patrick Dewael et Sabine Laruelle ont accouché d'une méthode de négociation. Ce n’est pas encore le lancement d’une négociation. Il n’y a pas eu de note déposée à ce stade, mais ça pourrait venir. La méthode que proposent Patrick Dewael et Laruelle est une fusée à quatre étages.

Premier étage, le plus important, c'est le lancement d’une négociation en vue de former un gouvernement de plein exercice. On parle bien d’un gouvernement de plein exercice pas d’un gouvernement d’urgence ni d’un gouvernement intérimaire. Ce gouvernement travaillerait à rétablir l’équilibre budgétaire, première urgence mais il aurait également un programme social et un objectif climatique. Pour négocier ce gouvernement Patrick Dewael et Sabine Laruelle passeraient le relais à un formateur ou une formatrice. Ils avancent une coalition de bonne volonté où ne figure pas la N-VA. On retrouverait dans cette configuration la famille libérale, la famille écologiste, le CD&V, le PS francophone, éventuellement le Parti socialiste flamand, mais il n’est pas numériquement indispensable.

Deuxième étage de la fusée, une conférence des présidents de partis. Cette fois-ci avec la N-VA. Une formule plus large, 9 ou 10 partenaires, qui préparaient une réforme de l’Etat, qu’on pourrait concrétiser à partir de 2024.

Troisième étage de la fusée, un groupe de travail sur les questions éthiques.

Enfin, quatrième étage une négociation avec les partenaires pour certaines questions sociales.

Alors, cette fusée a-t-elle des chances de décoller? Ce n’est pas sûr. D’après des informations de Fabrice Grosfilley, une première rencontre des partenaires pressentis pour former un gouvernement, le premier étage de la fusée, aurait dû avoir lieu ce soir. Finalement, la réunion est reportée, semble-t-il, à la demande des sociaux chrétiens flamands. Ils veulent attendre la réunion de leur bureau de Parti lundi.

On peut dire ce soir que la mission Laruelle-Dewael a accouché d’une méthode. La mise à feu de la fusée dépend encore et toujours du CD&V.