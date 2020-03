Harcèlement: Placido Domingo renonce à chanter au Royal Opera House de Londres cet été

Le chanteur lyrique espagnol Placido Domingo, accusé de harcèlement sexuel, a renoncé à chanter dans plusieurs représentations de Don Carlo prévues en juillet au Royal Opera House de Londres, a annoncé vendredi l'institution.

"Le Royal Opera House et Placido Domingo ont décidé d'un commun accord qu'il se retirait des représentations à venir de +Don Carlo+, prévues en juillet 2020", a annoncé dans un communiqué l'institution britannique.

Cette dernière a précisé "ne pas avoir reçu de plainte" à son encontre concernant leur collaboration.

"Nous comprenons les raisons qui l'ont poussé à se mettre en retrait", a assuré l'opéra, saluant un "chanteur et un artiste exceptionnels".

Le remplaçant du ténor, devenu baryton avec l'âge, dans les trois représentations de l'opéra de Verdi, où il devait incarner le marquis de Posa, sera annoncé ultérieurement.

L'artiste de 79 ans est accusé de harcèlement sexuel par une vingtaine de femmes aux États-Unis, pour des faits remontant à la fin des années 1980. Selon des enquêtes publiées en août et septembre par l'agence Associated Press, elles l'accusent d'attouchements, de baisers forcés et remarques déplacées, et d'avoir nui à leur carrière en cas de refus.

Directeur artistique puis général de l'Opéra national de Washington entre 1996 et 2011, il a notamment été accusé d'avoir poursuivi de ses assiduités des chanteuses dans cette institution.

Il avait demandé pardon fin février aux femmes l'ayant accusé, avant de préciser deux jours plus tard qu'il rejetait toujours cependant les accusations le visant.

Depuis, le ministère espagnol de la Culture avait pris la décision d'annuler la participation de l'artiste à des représentations en mai au Théâtre national de la Zarzuela, "par solidarité avec les femmes concernées" par l'affaire de harcèlement.

M. Domingo avait ensuite lui-même renoncé à chanter dans La Traviata au Théâtre royal de Madrid. "En outre, je me retirerai des représentations dans les théâtres et les compagnies qui auraient des difficultés à assumer ces engagements", avait-il alors précisé dans un communiqué.

La carrière de M. Domingo avait déjà pris un coup aux États-Unis, où il avait dû renoncer à l'automne au poste de directeur général de l'Opéra de Los Angeles.

Une enquête indépendante - commandée par le syndicat américain des artistes d'opéra - a conclu que Placido Domingo avait eu par le passé "un comportement inapproprié, allant du flirt aux avances sexuelles, au sein et à l'extérieur de son lieu de travail".