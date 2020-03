Coronavirus - Un échevin de la commune de Neupré déclaré positif

(Belga) La commune de Neupré compte un deuxième cas avéré de coronavirus Covid-19 sur son territoire. Il s'agit d'un membre du collège communal, a annoncé vendredi soir Virginie Defrang-Firket, bourgmestre de la commune située en province de Liège.

Après un contrôleur de trains en début de semaine, un deuxième citoyen de Neupré a été déclaré positif au nouveau coronavirus. Il s'agit d'un membre du collège communal. Dès l'annonce, l'échevin en question a été écarté et restera à son domicile jusqu'à sa guérison. "Les personnes qu'il a côtoyées ces derniers jours ont été prévenues. Quant aux autres membres du collège, bien que ne présentant pas de symptômes, ils resteront, par précaution, à l'écart de tout contact avec autrui pour l'instant", précise la bourgmestre de Neupré. Celle-ci ajoute que les mesures d'hygiène internes à l'administration ont été renforcées. Soit aucun contact physique entre les agents (pas de bise, pas de poignée de main...), pas de contacts physiques avec les citoyens lorsque ce n'est pas nécessaire, lavages des mains réguliers. "Toutes les portes restent ouvertes pour éviter la propagation via les poignées, un lavage intensif des bureaux, des toilettes, téléphones, ordinateurs... est prévu ainsi qu'une intensification via le service de nettoyage pour l'entretien des lieux communs (rampes d'escaliers, clinches...). Du gel désinfectant est mis à disposition et les essuie-mains ont été supprimés dans les toilettes de la commune", poursuit la bourgmestre. L'administration communale continue d'assurer ses missions de services publics mais il est recommandé aux citoyens de ne s'y rendre qu'en cas de nécessité. Par ailleurs, les deux carnavals prévus ce week-end au sein d'écoles communales (Domaine et Plainevaux) ont été reportés. Quant à la course La Neupréenne, dimanche, elle est maintenue puisque se déroulant en extérieur. (Belga)