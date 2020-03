Coronavirus - Un premier cas au Costa Rica

(Belga) Le Costa Rica a enregistré vendredi son premier cas de coronavirus, une touriste américaine arrivée dans ce pays d'Amérique centrale le 1er mars, a annoncé le gouvernement.

La patiente, âgée de 49 ans, a été placée "en isolement strict" dans un hôtel de San José, avec son mari qui a été en contact à New York avec des personnes souffrant du Covid-19, a indiqué le ministre de la Santé, Daniel Salas, lors d'une conférence de presse. "L'homme n'a pas manifesté de symptômes, mais la femme oui, avec des symptômes de grippe très légers, de la diarrhée et des douleurs abdominales", a précisé le ministre. Les résultats d'analyses sont attendus pour cinq personnes ayant été en contact avec le couple, selon le ministre. Le nouveau coronavirus, détecté dans la province de Wuhan, en Chine, a infecté plus de 100.000 personnes et fait au moins 3.456 morts dans 92 pays et territoires, selon un bilan de l'AFP réalisé vendredi à 17H00 GMT à partir de sources officielles. En Amérique latine, il a été détecté au Brésil, en Argentine, au Mexique, au Pérou, en République dominicaine, au Chili, en Equateur et en Colombie, sans avoir causé de décès dans la région jusqu'ici. (Belga)