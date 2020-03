Deux morts en Floride, les premiers dans l'est des Etats-Unis

(Belga) Deux personnes sont mortes du coronavirus en Floride, les premières victimes américaines en dehors de la côte ouest, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires de Floride.

Les deux personnes revenaient de l'étranger, ont précisé les autorités, ajoutant qu'il y avait également en Floride 12 autres personnes atteintes du virus. Ces deux morts portent à 16 le total des morts aux Etats-Unis. Toutes les autres ont été enregistrées dans deux Etats bordant le Pacifique, la Californie et l'Etat de Washington. Au total, plus de 200 personnes ont contracté le virus aux Etats-Unis. Dans le monde, le virus parti de Chine a maintenant tué plus de 3.000 personnes et infecté plus de 100.000 personnes dans 92 pays et territoires. (Belga)