60 nouvelles infections au coronavirus confirmées en Belgique: "L’effet retour des voyageurs du nord de l’Italie se termine"

Le SPF Santé Publique a rapporté le nombre de cas au coronavirus sur son site internet, ce 7 mars.

Le vendredi 6 mars, 771 échantillons ont été analysés par le réseau de l’hôpital de référence de la KULeuven. 60 ont été testés positifs au Covid-19 (40 en Flandre, 5 à Bruxelles et 15 en Wallonie), indique le SPF Santé Publique. 169 cas d’infections au Covid-19 ont été détectés en Belgique.

La plupart des patients positifs ont récemment voyagé, mais nous constatons de plus en plus d’infections locales.

"Le nombre de cas détectés n’a pas doublé. Il est donc possible que l’effet retour des voyageurs du nord de l’Italie se termine", indiquent les autorités. Avant d'ajouter: "L’isolation stricte de tous les patients Covid-19 est cruciale. Dans la plupart des cas, elle peut se faire à la maison, lorsque les patients ont des symptômes légers"

Plus tôt dans la matinée, nous apprenions la présence d'un nouveau cas de coronavirus en province de Luxembourg. Une patiente a été diagnostiquée positive au Covid-19 ce vendredi à l'hôpital Vivalia de Marche-en-Famenne, avait indiqué l'intercommunale de soins de santé Vivalia. Il s'agit du premier cas de coronavirus en province de Luxembourg.

La patiente, une septuagénaire, s'était rendue d'initiative aux urgences dans la nuit de jeudi à vendredi. Elle présentait des symptômes grippaux et, dans un premier temps, ne pouvait être considérée comme un cas suspect de contamination primaire par le Covid-19. Sur base des nouveaux critères de symptômes élargis par Sciensano, des tests de recherche ont été effectués vendredi.

Les analyses menées par le laboratoire de Marche, confirmées ensuite par le laboratoire du CHU UCL de Mont-Godinne, ont démontré un résultat positif au Covid-19, indique Vivalia. La patiente a été hospitalisée en isolement complet, dans une chambre à pression négative. Les mesures de précautions additionnelles de contact et gouttelettes ont été respectées par le personnel l'ayant prise en charge. Elle a été transférée dans la soirée de vendredi au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Les hôpitaux de Vivalia ont enregistré plusieurs dizaines de cas suspects de coronavirus. "A ce jour et cette heure, il s'agit donc du premier cas positif enregistré depuis le début de l'épidémie dans nos différents sites hospitaliers", précise Vivalia.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689