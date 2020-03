(Belga) La Grèce va construire deux nouveaux camps provisoires d'accueil pour les centaines de migrants arrivés ces derniers jours à la suite du changement de politique de la Turquie, a annoncé samedi le ministre des Migrations.

"Nous voulons construire deux camps fermés dans la région de Serres (nord) et dans la région d'Athènes, avec 1.000 places", a déclaré Notis Mitarachi à la chaîne de télévision Skai TV. "Nous avons besoin du soutien des populations locales. Nous ne pouvons pas laisser tous ces gens sur les îles", a-t-il ajouté. Ces nouveaux camps accueilleront les demandeurs d'asile arrivés après le 1er mars, à la suite de l'annonce par la Turquie qu'elle n'empêcherait plus désormais les réfugiés ou migrants de partir vers la Grèce ou le reste de l'Europe. Des habitants d'une ville de la région de Serres qui serait, selon la rumeur, destinée à accueillir ce camp ont manifesté cette semaine pour refuser cette installation. Plus de 1.700 migrants sont arrivés cette semaine à Lesbos et quatre autres îles de la mer Egée, venant s'ajouter aux 38.000 déjà présents qui surpeuplent les camps de réfugiés dans des conditions de plus en plus précaires. Cette nouvelle vague de migrants a encore augmenté les tensions sur cet île qui est au premier rang des arrivées depuis des années, avec des violences dirigées entre autres vers les employés d'ONG et les journalistes. (Belga)