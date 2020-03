Premier cas de coronavirus sur l'île de Malte

(Belga) La petite île de Malte est touchée à son tour par le nouveau coronavirus, un premier cas positif ayant été détecté chez une Italienne de 12 ans, a annoncé samedi le ministre maltais de la Santé Chris Fearne.

L'adolescente est arrivée mardi de Rome après un voyage dans le nord de l'Italie, où sont concentrés l'essentiel des cas de la péninsule. Elle se trouvait en autoconfinement quand de premiers symptômes sont apparus jeudi. La jeune italienne, sa soeur et ses parents ont été hospitalisés dans une unité d'isolement. Les autorités sanitaires cherchent désormais à retracer le parcours de l'adolescente et de sa famille et à retrouver les personnes avec qui ils ont été en contact depuis leur retour dans la petite île méditerranéenne. Située à 95 km au sud de la Sicile et à 290 km au nord-est de la Tunisie, Malte abrite 483.530 habitants pour 316 km2, ce qui en fait le plus petit pays de l'Union européenne et le plus densément peuplé. (Belga)