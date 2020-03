Le laboratoire de référence de Louvain manque de substances pour détecter l'infection au coronavirus

Le Centre National de Référence (CNR) de l'UZ Leuven est contraint d'utiliser un système de triage pour déterminer les priorités parmi les demandes de tests au coronavirus en raison de problèmes d'approvisionnement en réactifs, des substances qui permettent de détecter l'infection, indique l'Institut de Santé publique Sciensano sur son site internet samedi.



La priorité sera accordée aux échantillons les plus urgents en fonction des données cliniques, précise l'institut. "Le CNR fait de son mieux pour communiquer les résultats de tous les échantillons dans le meilleur des délais", ajoute-t-il. Ce problème d'approvisionnement en réactifs, également utilisés pour la détection d'autres virus, est très récent et pourrait n'être que temporaire, selon Steven Van Gucht, virologue et directeur du comité scientifique "coronavirus".

"Il existe d'autres méthodes pour détecter le virus mais elles ne sont pas aussi efficaces. Il faut procéder à des tests moléculaires car ils sont rapides, sensibles et spécifiques." Le virologue conseille de respecter les critères d'acception pour les tests, en donnant la priorité aux cas réellement suspects. "Le dépistage est très important pour les personnes hospitalisées car elles doivent être isolées en cas d'infection, tandis que les médecins et le personnel infirmier doivent alors prendre des mesures de précaution supplémentaires", explique-t-il.