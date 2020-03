Coronavirus - 27 nouveaux décès en Chine

(Belga) L'épidémie de coronavirus en Chine a fait 27 nouveaux morts dimanche, portant le nombre total de décès dans le pays à 3.097, a annoncé la commission nationale de la Santé.

Par ailleurs, 44 nouveaux cas de contamination ont été recensés pour la plupart dans la province du Hubei (centre), d'où l'épidémie était partie en décembre, selon la même source. Seuls trois cas, tous importés de l'étranger, ont été enregistrés hors de la province du Hubei dont deux à Pékin. Les nouvelles contaminations de personnes dans la province de Hubei sont à la baisse depuis plusieurs semaines. Avec 41 nouveaux cas, il s'agit du nombre le plus faible depuis que l'isolement fin janvier de la province de quelque 56 millions d'habitants derrière un drastique cordon sanitaire. Au niveau national, le nombre de nouvelles infections est également à la baisse mais les cas de personnes contaminées à l'étranger et de retour en Chine sont en hausse à l'heure où l'épidémie s'accélère à travers la planète. Le nombre de cas de coronavirus dépasse désormais les 100.000 au niveau mondial et plus de 3.500 décès ont été recensés dans 95 pays et territoires. (Belga)