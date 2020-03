Enterrement de "Pat Riarcat" à Charleroi

(Belga) La plateforme citoyenne Femmes de mars a organisé dimanche matin l'enterrement symbolique de Pat Riarcat à la place Charles II à Charleroi dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Du 5 au 27 mars, plusieurs activités sont organisées à Charleroi pour lutter contre les inégalités.

Conférences, expos, ateliers, rencontres sont au programme mais aussi théâtre, concerts et interventions en rue pour la réduction des inégalités. Dimanche matin, sur la place Charles II à Charleroi, l'enterrement symbolique de Pat Riarcat a été organisé. "Pat Riarcat est mort d'une longue maladie: la haine et la misogynie lui ont rongé les os", a détaillé la plateforme citoyenne. "Au-delà de ce personnage caricatural qui symbolisait un système inégalitaire et violent, nous devons faire face à la réalité. Nous devons continuer à combattre les préjugés et les inégalités que le patriarcat traine derrière lui pour enfin créer une société juste et égalitaire". (Belga)