Coronavirus: les déchets médicaux sont incinérés ou... passés dans un micro-onde de l'hôpital

Un test Covid 19 va commencer. Le 15 ème depuis lundi. Et toujours la même procédure. Cagoule, tablier, masques et gants. Après usage, ces équipements et tout le matériel vont à la poubelle. La jaune, celle des déchets à risque.Classée B2, elle est à présent emballée pour éviter tout risque de contamination.

"Ce sont des contaminantes où il y a des liquides ou des risques", nous explique Alda Dallavalle, infirmière en chef de l’unité des urgences du centre hospitalier EpiCURA Hornu. "Lorsqu'il y a une suspicion de coronavirus, les poubelles B2 sont sur-protégées pour être identifiées et manipulées avec sécurité".

Les bacs sont évacués 2 fois par semaine. Direction l’incinérateur de Thumaide, comme tous les déchets hospitaliers et médicaux de Wallonie et un bonne partie de Bruxelles. Cela représente 8000 tonnes de déchets par an ! En brûlant ces déchets, nous obtenons une suppression des bactéries et virus absolument certaine. Le système est automatisé, personne ne touche les contenants. Ce qui a changé : c’est la priorité aux déchets liés au coronavirus. "Ils sont envoyés en priorité en incinération", explique Laurent Dupont. Président du comité de direction de l'intercommunale Ipalle. "C'est une précaution que l'on a prise, ce n'était pas une obligation", nous précise-t-il ensuite.

Des alternatives existent, comme le passage au micro-onde, avec cette machine made in Mons. L’objectif : rendre les déchets inoffensifs tout de suite. "On réduit son temps de transport, il peut directement être traité au sein même de l'hôpital", nous explique Romain Dufrasne, administrateur de la société AMB ecosteryl.

160 machines fonctionnent dans 50 pays. Une nouvelle employée chinoise a rejoint l’équipe lundi pour faire face aux demandes : plus de 100 en février rien que pour la Chine. En incinération, il faut compter 4000 euros pour éliminer une tonne. Certains acteurs s’attendent à une augmentation des volumes à éliminer. Tous sont conscients que la lutte conte le coronavirus passe aussi par le traitement des déchets.

Notons qu'aucune hausse du volume de déchets n'a encore été constatée, mais cela pourrait arriver. Le coup de ces traitements est élevé: 250.000 euros par an pour un groupe comme Epicura, qui propose des incinérateurs.