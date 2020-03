Coronavirus: des cybercriminels en profitent pour tenter de soutirer des informations bancaires

La Computer Emergency Response Team (CERT) fédérale a reçu la semaine dernière des dizaines de signalements de tentatives de hameçonnage en rapport avec le coronavirus, apprend-on dimanche de la bouche du porte-parole du service opérationnel du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB).

"Réfléchissez comme d'habitude à deux fois avant de cliquer"



Ces signalements sont arrivés via suspect@safeonweb.be et portaient les mots-clés "covid19" et "coronavirus". Le CERT affirme que les événements ponctuels -comme les fêtes, les périodes de soldes ou, en ce moment, la crise du coronavirus- sont vus par les cybercriminels comme une opportunité d'attirer de potentielles victimes. "Réfléchissez comme d'habitude à deux fois avant de cliquer sur un lien et ne communiquez aucune donnée bancaire".

"Ca va très vite"

Plusieurs sites de hameçonnage autour du coronavirus ont été bloqués, ce qui se produit automatiquement lorsque le CERT reçoit les liens. "Le logiciel repère les liens suspects et les communiquent aux serveurs qui bloquent dès lors ces liens automatiquement. Ca va très vite", explique encore un porte-parole.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?

Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be



Un numéro vert est également activé: 0800 14 689