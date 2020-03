Coronavirus: un quart de l'Italie placé en quarantaine, des centaines de personnes ont fui la zone de confinement

La mesure est sans précédent en Europe: un quart de l'Italie est placé en quarantaine, soit 16 millions d'habitants du nord du pays confinés pour lutter contre la propagation du coronavirus. 366 personnes sont décédés des suites de la maladie.

C’est l’une des villes les plus riches et dynamiques du pays, mais aujourd’hui Milan vue du ciel ressemble à une ville morte, les avenues sont désertes.

"Milan est une ville animée et la voir aujourd'hui comme ça c’est comme une défaite"

Quelques Milanais errent dans les galeries commerciales devant des boutiques de luxes qui ont fermé leurs portes. "Ce qui se passe dans ma ville m’inquiète et me rend triste aussi, parce que Milan est une ville animée et la voir aujourd'hui comme ça c’est comme une défaite. Jamais je n'aurais pu imaginer que ça puisse arriver", dit une dame. "On doit rester positifs et sereins, garder notre calme et vivre du mieux qu’on peut. On doit adapter notre mode de vie et tout ira bien", estime un homme.

16 millions d'habitants confinés

le gouvernement italien a pris une décision sans précédent: jusqu'au trois avril prochain, la Lombardie, une partie de la Vénétie, l’Emilie Romagne et l’est du Piémont sont placés en quarantaine. Au total, 16 millions d’habitants sont confinés, les déplacements sont limités. "Les déplacements ne seront autorisés que pour des besoins professionnels justifiés, des urgences, ou encore des déplacements pour des raisons de santé", a indiqué le premier ministre italien Giuseppe Conte.

Dès l’annonce du décret, des centaines de personnes se sont précipitées dans les gares pour tenter de fuir la zone confinée.

"Ca va devenir le problème de toute l'Italie"

Il s'agit d'une situation inquiétante, pour certains habitants du nord du pays. "Beaucoup de Milanais originaires du sud ont sauté dans les trains et dans leur voiture pour se rendre au sud, donc vous voyez que ce n’est plus tellement sérieux cette histoire. Avant au nord c'était nous le problème, je pense que ça va devenir le problème de toute l’Italie hélas", témoigne Antonio Fazio, ressortissant belge vivant près de Milan.

Des mesures contraignantes mais "courageuses"

Le gouvernement a également ordonné la fermeture des cinémas, des théâtres, des discothèques. Les bars et les restaurants resteront ouverts jusque mais les clients devront garder au moins un mètre de distance entre eux. Ces mesures contraignantes sont jugées courageuses selon l’Organisation mondiale de la Santé, car ces régions regroupent à elles seules 85% des cas de coronavirus. Avec 7375 personnes infectées et déjà 366 morts selon un dernier bilan provisoire, l’Italie reste le pays le plus touché en Europe.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?

Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be



Un numéro vert est également activé: 0800 14 689