Il invente une chanson pour dédramatiser le coronavirus et fait le tour du web

Il s’appelle Angel Alvarado et est un artiste de rue connu sous le nom d’ « Allam le Découvreur » à Guayaquil en Equateur. Depuis quelques jours, il fait le tour des réseaux sociaux pour une chanson nommée… Coronavirus !



"Le jour où les gens ont paniqué c'était un samedi, je me souviens qu'ils ont annoncé le premier cas de coronavirus confirmé ici à Guayaquil et tout le monde a couru à la pharmacie. Comme je voyais que les gens se plaignaient, je me suis mis à chanter, mais pour chanter sur ce qu'ils spéculaient, alors à ce moment-là le chœur des coronavirus est né, mais pour plaisanter. Je ne pensais pas que ça allait devenir si viral ou que cette vidéo allait faire le tour du monde. Ma chanson a été partagée sur Facebook en Italie, en Espagne, au Mexique, aux États-Unis. On me félicite parce qu'ils disent que le message est bon et qu'il est transmis avec joie et non avec tristesse ou alarmant", explique-t-il à l’AFP.



Finalement, "les Equatoriens se sont détendus" grâce à sa chanson, estime un passant. "À partir de là les gens ont commencé à comprendre qu'il ne fallait pas s'inquiéter de façon drastique mais aussi à travers les informations données par le Ministère de la Santé."