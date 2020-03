Coronavirus - État d'urgence sanitaire déclaré aux Philippines, où 10 cas sont recensés

(Belga) Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a déclaré l'état d'urgence pour les services sanitaires alors que le nombre de nouveaux cas d'infection au Covid-19 est passé à 10, ont indiqué lundi les autorités du pays.

En vertu de l'état d'urgence dans le secteur des soins de santé, toutes les agences gouvernementales sont habilitées à "mobiliser les ressources nécessaires pour prendre des mesures et réponses appropriées, urgentes et critiques...afin d'endiguer et éliminer la menace du Covid-19". Le secrétaire philippin à la Santé, Francisco Duque, peut s'appuyer sur la police nationale et d'autres d'agences pour fournir une assistance face à cette menace, stipule la déclaration d'état d'urgence, rendue publique lundi. M. Duque a affirmé que le nombre de cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus était passé à 10, après quatre nouvelles infections recensées durant le week-end. Le premier cas de contamination par le virus aux Philippines a été rapporté vendredi. (Belga)