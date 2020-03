Coronavirus - BILAN BELGE: 39 nouveaux cas, 334 échantillons analysés

Le 8 mars, 334 échantillons ont été analysés par le réseau de l’hôpital de référence de la KULeuven. 39 échantillons ont été testés positifs au virus Covid-19 (22 en Flandre, 7 à Bruxelles et 10 en Wallonie). Depuis le début de l’épidémie, 239 cas d’infections au Covid-19 ont été détectés en Belgique. Actuellement, on constate un début de circulation de Covid-19 auprès de la population belge, mais qui reste limitée. Etant donné que les personnes revenues d’Italie résident un peu partout en Belgique, cette circulation locale est effective à différents endroits du territoire.

Plusieurs nouveaux cas de personnes infectées par le virus SRARS-COV-2 ont été communiqués ce lundi en Belgique. Découvrez le fil des dernières infos relatives à la propagation de la maladie Coronavirus CoVid-19 dans notre pays.

Un premier cas de coronavirus décelé à l'Otan



Un membre du personnel de l'Otan, travaillant au siège central de Bruxelles, a été contrôlé positif au Covid-19 après un retour de vacances dans le Nord de l'Italie, a annoncé lundi par communiqué l'Alliance atlantique. L'employé en question se trouve chez lui à l'isolement depuis l'apparition des symptômes de fièvre fin de la semaine dernière. Tous les collègues qui ont été en contact avec la personne contaminée ont été prévenus. Les collaborateurs du siège central de l'Otan ont également été informés, a spécifié l'organisation.

Un premier cas de coronavirus au sein de l'UCL à Louvain-la-Neuve



Un assistant de la faculté des bioingénieurs de l'UCLouvain a été contrôlé positif au Covid-19 après avoir été en contact avec des personnes récemment revenues d'Italie, a indiqué lundi matin par communiqué l'institution universitaire. La personne se porte bien et s'est isolée dès l'apparition des premiers symptômes, a précisé l'Université, qui dit avoir pris des dispositions afin de limiter la propagation du virus.

Un cas de coronavirus au PS parmi les proches du président



Le PS a décidé lundi d'ajourner son Bureau politique hebdomadaire par mesure de précaution. L'un des collaborateurs du parti a en effet été dépisté positivement au coronavirus, indique le porte-parole du parti socialiste. Une nouvelle réunion pourra être organisée si l'actualité politique l'impose. Les collaborateurs du PS qui travaillent au boulevard de l'Empereur ont quant à eux été invités à faire du télétravail dans les prochains jours.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689