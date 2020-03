Un premier cas de coronavirus décelé à l'Otan

(Belga) Un membre du personnel de l'Otan, travaillant au siège central de Bruxelles, a été contrôlé positif au Covid-19 après un retour de vacances dans le Nord de l'Italie, a annoncé lundi par communiqué l'Alliance atlantique.

L'employé en question se trouve chez lui à l'isolement depuis l'apparition des symptômes de fièvre fin de la semaine dernière. Tous les collègues qui ont été en contact avec la personne contaminée ont été prévenus. Les collaborateurs du siège central de l'Otan ont également été informés, a spécifié l'organisation, qui dit "suivre la situation de près" et "prendre toutes les mesures nécessaires". À cet effet, l'Alliance agit selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) afin d'assurer la sécurité du personnel et des visiteurs et réduire le risque de propagation de l'épidémie. L'Otan a notamment suspendu temporairement certains voyages du personnel ainsi que les visites de groupe au siège de l'Otan à Bruxelles. L'organisation encourage par ailleurs son personnel à faire du télé-travail. "Nous restons en contact étroit avec les autorités belges", a encore indiqué l'Otan. (Belga)