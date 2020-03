Coronavirus: la Philharmonie de Paris annule tous ses concerts

La Philharmonie de Paris a indiqué qu'elle annulait à partir de lundi soir tous ses concerts après les nouvelles restrictions mises en place pour faire face au nouveau coronavirus, une première annonce qui devrait être suivie par beaucoup d'autres des grandes salles françaises.

"A partir de ce soir, nous annulons tous les concerts qui ont lieu dans la salle Pierre Boulez", a affirmé à l'AFP Laurent Bayle, directeur général de la Philharmonie, à la suite de la décision gouvernementale d'interdire tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes.

Un concert très attendu des mélomanes devait être dirigé lundi soir par le grand chef d'orchestre Teodor Currentzis dans la grande salle (2.400 places). Tous les spectateurs seront remboursés.

Tous les autres évènements à la Philharmonie comme les ateliers et les expositions sont maintenus.

D'après M. Bayle, une soirée de concert équivaut à une perte allant de 80.000 à 200.000 euros.

De nombreuses salles parisiennes et dans les régions dont la jauge est supérieure à 1.000 places, comme l'Opéra de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées et d'autres se réunissaient lundi matin et devraient prendre la même décision.