Coronavirus: le sport vacille entre huis clos et annulations

Le tournoi de tennis d'Indian Wells annulé, trois matches des Six nations reportés, PSG-Dortmund à huis clos en Ligue des champions: le coronavirus continuait lundi de profondément chambouler les événements sportifs.

Tout un symbole: la cérémonie d'allumage de la flamme olympique prévue jeudi à Athènes se fera sans spectateurs, a annoncé lundi le Comité olympique. Seule une centaine d'invités triés sur le volet auront le droit d'assister à l'évènement en Grèce où tous les événements sportifs des deux prochaines semaines se tiendront sans public.

La Grèce n'est pas le seul pays à préconiser le huis clos pour répondre à l'expansion de l'épidémie.

En France, la ministre des sports Roxana Maracineanu a édicté le huis clos comme la "doctrine" d'organisation des compétitions sportives au lendemain de la décision du ministre de la santé Olivier Véran d'interdire les rassemblements de plus de 1.000 personnes, y compris en extérieur.

Depuis plusieurs jours, la question se posait pour le huitième de finale retour de C1 entre le PSG et le Borussia Dortmund, mercredi au Parc des Princes à Paris. Le couperet est tombé lundi en fin de matinée: les autorités ont décidé d'un huis clos pour ce match crucial, comme pour la rencontre entre Valence et l'Atalanta Bergame mardi.

Pour éviter le huis clos, certains sports, et certains pays ont eux opté pour des reports, ou des annulations. La dernière rencontre de l'équipe de France de rugby dans le tournoi des six nations prévue samedi à Paris face à l'Irlande a ainsi et reportée à une date ultérieure. Au total, trois matches de la compétition ont été repoussés en raison de l'épidémie.

Le tournoi de tennis d'Indian Wells, en multipliant les mesures de prévention, avait pourtant tout tenté avant de jeter l'éponge. Mais les organisateurs d'un des tournois les plus importants du circuit ATP et WTA, hors Grand Chelem, se sont finalement résolus à annuler l'événement, une première pour le tennis.

Au Japon, le coup d'envoi du championnat japonais de baseball, sport majeur dans l'archipel, et programmé le 20 mars, a lui aussi été reporté, a annoncé lundi la Ligue professionnelle japonaise de baseball (NPB), qui n'envisage pas d'obliger les douze équipes de son championnat à jouer sans public. "Notre objectif est de lancer la saison durant le mois d'avril", a déclaré Atsushi Saito, le patron de la NPB.