Coronavirus: voici les effets du virus sur les achats des Belges

La flambée de Covid-19 a poussé le Belge à acquérir certains produits, et singulièrement du gel désinfectant dont les ventes ont bondi de 495% au cours de la neuvième semaine de l'année (du 24 février au 1er mars) par rapport à la même semaine de l'année précédente. Durant cette même semaine, les ventes de riz (+40%), de flocons de pomme de terre (+32%) et de pâtes (+28%) ont aussi considérablement augmenté, selon l'institut Nielsen, cité par le magazine spécialisé Gondola.



Le premier Belge officiellement testé positif au nouveau coronavirus l'a été le 4 février. Il a toutefois fallu encore plusieurs semaines, et la fin des vacances de Carnaval, pour que les cas de multiplient dans notre pays, avec des vacanciers de retour du nord de l'Italie. Selon l'institut Nielsen, la flambée de Covid-19 a eu des conséquences sur le comportement d'achat en Belgique, ainsi qu'ailleurs dans le monde. Outre le gel désinfectant, le riz, les flocons de pomme de terre et les pâtes, le Belge a également fait des provisions de nourriture en conserves, de plats préparés et de papier toilette, dont les ventes ont connu une hausse de 10% à un an d'écart. Selon Nielsen, le Belge ne panique pas mais adopte "des mesures de précaution". Le cabinet d'étude de marché souligne également que la situation génère des chiffres d'affaires supplémentaires pour les commerces alimentaires, car le Belge a davantage tendance à rester chez lui pour manger plutôt que de sortir. Les acteurs de l'e-commerce pourraient également tirer leur épingle du jeu.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be



Un numéro vert est également activé: 0800 14 689