Météo de salle de bain aujourd'hui: douche, douceur et sèche-cheveux

Des perturbations, liées à un complexe de basse pression sur l'Atlantique, traîneront sur nos régions et y détermineront un temps très nuageux et pluvieux. Les températures seront assez élevées. Le vent soufflera et des rafales pourront atteindre 50 à 70 km/h à la Côte.

Aujourd'hui, les pluies seront ENCORE abondantes en début de journée mais perdront de leur intensité dans le courant de l'après-midi. En fin d'après-midi, le temps deviendra même pratiquement sec dans le nord-ouest. Il fera assez doux avec des maxima de 12 degrés dans le centre. Le vent de sud-ouest sera modéré à généralement assez fort dans l'intérieur du pays et fort voire même très fort à la mer, avec des rafales de 50 à 70 km/h. Mercredi, il fera souvent nuageux avec des périodes de pluies faibles. Maxima autour de 12 ou 13 degrés. Le vent sera assez fort et à la mer fort d'ouest-sud-ouest. Jeudi aussi, le temps sera d'abord très nuageux avec de faibles pluies, surtout dans la moitié est. L'après-midi, quelques éclaircies gagneront l'intérieur des terres depuis le littoral et le temps deviendra sec à quelques ondées près. Maxima autour de 10 degrés sous un vent modéré à assez fort, à la mer parfois encore fort, de secteur ouest.

Vendredi Vendredi, de (larges) éclaircies précéderont un ciel variable avec le risque d'une averse locale. Maxima de 6 à 11 degrés sous un vent à nouveau soutenu de secteur ouest.

Samedi Samedi, la nébulosité augmentera ainsi que le risque d'averses. Maxima autour de 9 degrés. Dimanche, le scénario le plus probable laisse entrevoir une nébulosité abondante et un temps généralement sec. Maxima proches de 11 degrés. Lundi, la nébulosité sera variable et le temps sera probablement sec. Maxima autour de 10 degrés.