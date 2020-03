Les mesures de prévention face au coronavirus vont-elles être renforcées? Des décisions attendues aujourd'hui

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé lundi soir tous les Italiens à "éviter les déplacements" sur le territoire national pour endiguer l'épidémie de coronavirus, et a ordonné une "interdiction de rassemblement". Chez nous, de telles mesures telles que celles prises en Italie sont elles envisageables?

Un conseil national de sécurité se tient ce mardi à partir de 12h. Quelles décisions pourraient être prises?

Le but d'une telle réunion est d'évaluer les mesures prises dans le but d'enrayer l'épidémie chez nous. Les experts, les spécialistes du groupe d'analyse du risque, vont remonter les dernières informations. Sur base de ces informations, les différents gouvernements (fédéral et des entités fédérées) décideront de maintenir le pays en phase 2 "renforcée" ou de passer au stade 3.

Les mesures actuellement en vigueur restent toujours d'application. Des mesures additionnelles seront discutées aujourd'hui lors de ce conseil national de sécurité.

Enfin, ce groupe d'analyse du risque est également chargé de coordonner un plan d’action et de prévention pour les personnes fragilisées qui représentent des groupes à risque.