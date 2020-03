Gare au coup de la fiente de pigeon lorsque vous retirez de l'argent: ces voleurs ont une technique bien rodée...

La police fédérale a partagé, il y a quelques jours, un avis de recherche afin de retrouver les auteurs d'un vol dans une banque de Kortenberg, dans le Brabant flamand. Les suspects, au nombre de trois, ont utilisé une technique visant à distraire leur victime. Les enquêteurs savent que ces auteurs ont fait d’autres victimes, surtout dans les environs de Bruxelles, où 2 autres suspects ont été filmés.

Une soi-disant fiente sur l'épaule

Les faits décrits dans l'avis de recherche diffusé à la demande du Parquet de Louvain remontent au 18 décembre 2018. Une femme quittait une banque après y avoir retiré de l'argent. Elle a alors été abordée par un homme qui lui a indiqué que sa veste était tachée d'une fiente de pigeon sur l'épaule. Il lui a proposé de la faire disparaître, lorsqu'un deuxième individu est intervenu pour lui prêter main forte.

Les cartes ont disparu...

Quelques heures plus tard, la victime a constaté que ses cartes de banque et de crédit ne se trouvaient plus dans son portefeuille. Elle a directement fait bloquer celles-ci, mais les auteurs avaient déjà retiré une somme importante de ses comptes.

... et le code subtilisé

Comment ont-ils pu procéder à ces retraits ? Les images de vidéosurveillance dévoilent que la personne qui a accosté la victime l'a observée attentivement lorsqu'elle introduisait son code secret, tout en prétendant passer un appel avec son téléphone portable.

Les auteurs ont donc ensuite distrait la victime en faisant semblant de l'aider à faire partir une tache pendant qu'ils subtilisaient ses cartes, avant de remettre le portefeuille en place.