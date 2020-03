La bourgmestre de Montigny-le-Tilleul en a marre: à peine installé, le nouveau radar a été vandalisé

"Mince, j'en ai marre. Parce qu'on met des choses en place et puis on vient vandaliser" regrettait, sourire dépité aux lèvres, Marie-Hélène Knoops, la bourgmestre de Montigny-le-Tilleul dans la région de Charleroi. Le nouveau radar de contrôle des vitesses, installé à la demande des riverains sur une route très fréquentée et qui a enregistré jusqu'à 45 accidents en 2018, a été barbouillé de peinture à peine 24 heures après sa mise en place. La valeur du matériel s'élève à 35.000 euros.