Ce site est témoin d'une époque où les femmes faisaient la lessive deux fois par an: "Elles débattaient des querelles, arrangeaient les mariages..."

Le Pays d'Arlon donne un coup de projecteur sur la richesse de son petit patrimoine lié à l’eau. Les villages des communes d’Arlon, Attert, Aubange et Messancy possèdent encore des anciens moulins, lavoirs, fontaines, pompes et abreuvoirs. Afin de valoriser ce patrimoine local, plusieurs opérateurs ont mis en place "Le Pays d'Arlon au fil de l'eau".

"L'endroit où les femmes arrangeaient les mariages"

87 panneaux explicatifs ont été imprimés et placés à proximité de chaque lavoir, moulin, fontaine... Par exemple, le lavoir du Wäschbour en périphérie d'Arlon est mis à l'honneur. C'est là que les habitants venaient laver leur linge et discutaient. "Les lavoirs, c'est un élément très important dans la vie de tous les jours à l'époque, c'est l'endroit où toutes les femmes se retrouvaient, où elles débattaient des éventuelles querelles de village, où elles arrangeaient d'éventuels mariages... On a aussi voulu rappeler comment les lessives de l'époque se faisaient, elles se pratiquaient deux fois par an, au printemps et à l'automne, et pouvaient durer plusieurs jours".