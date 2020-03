Coronavirus: les employés ont-ils droit au chômage temporaire?

De plus en plus d'entreprises prennent des mesures face au Coronavirus pour éviter de propager l'épidémie. Certaines entreprises sont également touchées économiquement. Vous avez été également nombreux à nous poser vos questions. Pierre Frédéric Nyst, Président de l'Union des Classes Moyennes était notre invité du RTL INFO 13H pour y répondre.

Y-a-t-il des obligations pour les entreprises de prendre des mesures de précaution ?

"C'est fortement conseillé bien évidemment. Il faut bien se laver les mains régulièrement, éviter tout contact physique, éviter de se serrer la main, utiliser des mouchoirs jetables. Toutes les mesures sont importantes. On conseille à toutes les entreprises de se lancer dans ces démarches", a répondu Pierre Frédéric Nyst.

Parlons maintenant des travailleurs qui sont peut-être porteur du virus. On a entendu parlé de cette quarantaine de 14 jours pour éviter de croiser trop de monde. Dans quelles conditions mon employeur pourra-t-il me demander de rester chez moi si je suis porteur ou peut-être porteur du coronavirus?

"Aujourd'hui, vu l'ampleur et le développement du virus, il vaut mieux rester chez vous si vous n'êtes pas bien. C'est la première chose. Contacter son médecin par téléphone c'est sans doute le premier réflexe qu'il faut avoir. En fonction du diagnostique qui sera posé par le médecin, il faudra avoir un dialogue avec l'employeur et donc voir si c'est une simple mesure de quarantaine. Dans ce cas, on peut recourir au télétravail mais toutes les entreprises ne sont pas armées pour faire cela ou alors, il pourra y avoir une mesure de chômage temporaire pour cas de force majeure."

Ce n'est ni un congé maladie ni un arrêt maladie?

"S'il y a un certificat médical qui indique que l'on est en maladie, on rentre dans le système de l'INAMI donc du congé de maladie tout à fait classique."

Qui décide de cela? L'employeur? L'employé qui parfois a peur? C'est son médecin?

"C'est le médecin qui délivre le certificat médical. Il doit y avoir un dialogue entre l'employeur et le travailleur. Il faut renvoyer les gens vers leur médecin, c'est le meilleur conseil que l'on peut donner. L'employeur ne peut pas tester lui-même ses travailleurs bien évidemment. Il ne peut pas non plus interdire l'accès au lieu de travail. Il faut un dialogue et surtout prendre des mesures pour éviter la propagation donc la mise en quarantaine. Il y a aujourd'hui, sur le plan légal, des possibilités à les utiliser dans ce cadre là."

Qu'est-ce que le chômage temporaire? Dans quelles circonstances peut-on l'appliquer?

"C'est en cas de force majeure à cause d'un événement indépendant des parties, c'est ici le coronavirus. L'employeur doit envoyer une déclaration électronique en précisant que c'est le coronavirus. Il doit motiver ce qui peut-être difficile car peu d'employeurs sont habitués à réaliser ce type de démarche. Ensuite, il y a une réponse dans les 3 jours de l'ONEM qui valide le chômage temporaire pour cas de force majeur. Des allocations de chômage sont alors payées aux travailleurs qui ne peuvent pas travailler."

C'est plus qu'un salaire normal alors?

"Normalement, c'était 65 %. Ici, mesure exceptionnelle, c'est monté à 70 % du salaire moyen."

Une question d'Aurore qu'elle nous a envoyée via l'onglet "Alertez-nous". Mon employer peut-il m'obliger à rester 14 jours à domicile si je reviens d'une zone à risque mais que je n'ai pas de symptômes? Cela compte sur mes jours de congé?

"Un cas n'est pas l'autre. Je pense que l'on est tous d'accord pour dire qu'il faut éviter la propagation. Il faut qu'il y ait un dialogue entre l'employeur et l'employé. Une chose est certaine, c'est que l'employé qui prendrait lui-même la décision de ne pas se présenter et qu'il ne fournit pas un motif valable, là, cela compte sur ses jours de congé. Un cas pareil pourrait être pris sur le cota des jours de congé. Il faudra de toute façon avoir un bon dialogue avec son employeur."

Cette possibilité de recourir à un chômage temporaire est valable jusque quand?

"En principe, c'était jusqu'au 31 mars. Cela a été prolongé jusqu'au 30 juin. C''est une sage décision puisqu'on constate qu'il y aura de plus en plus de demandes de chômage temporaire pour cas de force majeure."

Les entreprise et les PME sont prêtes face à cela?

"Elles s'y préparent. C'est d'office très compliqué. Il y a des secteurs qui sont plus touchés comme l'horeca, c'est évident. Les entreprises se préparent mais nous voulons aussi faire passer le message qu'il ne faut pas paniquer. Il faut être vigilent mais il ne faut pas paniquer. Si on est indépendant, il faut contacter sa caisse d'assurance sociale et en tant qu'employeur, son secrétariat social. Ces personnes peuvent aiguillées les employeurs."