MH17: la Russie tente "activement d'entraver" l'enquête, selon les procureurs néerlandais

La Russie tente "activement d'entraver" l'enquête sur le crash du vol MH17, ont dénoncé mardi les procureurs néerlandais, au deuxième jour du procès aux Pays-Bas de trois Russes et un Ukrainien accusés d'avoir provoqué l'explosion de l'appareil au-dessus de l'Ukraine en 2014.

Les procureurs ont notamment accusé la Russie de tentatives de piratage informatique à l'encontre d'enquêteurs et ont évoqué la crainte que Moscou n'essaye de retrouver des témoins.

"Il y a des indications claires que les services de sécurité russes tentent activement d'entraver les efforts pour établir la vérité derrière le crash du vol MH17", a déclaré le procureur Thijs Berger devant les juges du tribunal de Schiphol, en banlieue d'Amsterdam.

Le Boeing 777 de la compagnie Malaysian Airlines, parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur le 17 juillet 2014, a été touché en plein vol par un missile BUK de conception soviétique au-dessus de la zone de conflit armé avec les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Les 298 personnes à bord, parmi lesquelles 196 Néerlandais, ont été tuées.

"Les autorités britanniques et néerlandaises ont déterminé que des agents russes du GRU (le renseignement militaire russe) étaient impliqués dans des tentatives de piratage des systèmes des autorités d'enquête malaisiennes", a affirmé M. Berger.

Le procureur a également mentionné des tentatives de piratage visant le Bureau néerlandais d'enquête pour la sécurité (OVV), qui coordonnait initialement l'enquête sur la catastrophe. Pour lui, "ces informations jettent une ombre" sur le procès, qui s'est ouvert lundi malgré l'absence des suspects.

Les Russes Sergueï Doubinski, Igor Guirkine et Oleg Poulatov, ainsi que l'Ukrainien Leonid Khartchenko, quatre hauts gradés des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, sont poursuivis par le parquet néerlandais pour meurtre et pour avoir délibérément causé le crash de l'avion.

Ces premiers suspects inculpés dans l'affaire sont accusés d'avoir convoyé le système de missiles anti-aériens BUK, avant que celui-ci ne soit tiré par d'autres personnes encore non identifiées.

Doubinski, Guirkine et Khartchenko seront jugés par contumace, tandis que Poulatov a choisi d'être représenté par un avocat néerlandais. Ils encourent la perpétuité.

Boudewijn van Eijck, l'avocat de Poulatov, a rejeté mardi les accusations des procureurs, qualifiant leurs remarques sur la sécurité des témoins de "prématurées".

- "Craindre pour leur vie" -

L'équipe internationale d'enquêteurs, dirigée par les Pays-Bas, a établi en mai 2018 que l'avion avait été abattu par un missile provenant de la 53e brigade antiaérienne russe basée à Koursk (Sud-Ouest).

A la suite de ces révélations, les Pays-Bas et l'Australie, dont 38 citoyens ont péri dans le drame, ont ouvertement imputé à la Russie la mort de leurs ressortissants. Moscou a toujours nié avec véhémence toute implication et a rejeté la faute sur Kiev.

"Le tribunal a clairement indiqué que le gouvernement russe menait une campagne de désinformation. Et nous devrons être préparés à beaucoup plus de distorsion de la vérité au fur et à mesure que l'affaire avance", a regretté mardi auprès des journalistes Anton Kotte, qui a perdu son fils, sa belle-fille et son petit-fils dans la catastrophe.

Selon les procureurs néerlandais, il existe un "véritable risque pour la sécurité des témoins" dans cette enquête, dont certains donneront des témoignages anonymes.

"L'utilisation des services de sécurité russes pour découvrir l'identité des témoins dans cette enquête est un scénario très réel. Ces agences ont la capacité d'intercepter les communications et de surveiller les déplacements des gens", a avancé M. Berger.

"Plusieurs témoins dans cette enquête disent craindre pour leur vie si leur identité venait à être révélée", a-t-il expliqué.

Des "mesures spécifiques" ont notamment dû être prises pour protéger un témoin ayant déclaré que des militaires russes se trouvaient avec le missile BUK sur le site du lancement le jour du crash du vol MH17, ont ajouté les procureurs.

De nouvelles audiences en l'affaire reprendront le 23 mars.