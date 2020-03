Zakia Khattabi à nouveau candidate à la Cour constitutionnelle

L'ancienne co-présidente d'Ecolo et députée fédérale Zakia Khattabi est à nouveau candidate à un poste de juge à la Cour constitutionnelle, indique le parti mardi soir, confirmant des informations parues dans la presse dans l'après-midi.



Mme Khattabi propose cette fois d'être auditionnée par les sénateurs avant que ceux-ci ne procèdent à l'élection, ajoute Ecolo. Le 17 janvier dernier au Sénat, sa candidature n'avait pu recueillir la majorité des deux tiers nécessaire pour être acceptée. Tant la N-VA que le Vlaams Belang, ainsi qu'une sénatrice Open Vld, avaient annoncé publiquement qu'ils ne voteraient pas en sa faveur. Leurs voix n'étaient toutefois pas suffisantes pour empêcher de former les deux tiers. Des voix ont donc manqué dans d'autres partis mais il est impossible de savoir qui a fait défaut, le vote se déroulant à bulletin secret.

La Cour constitutionnelle est composée de 12 juges, dont six sont nommés sur la base de leur expérience juridique et six sont d'anciens parlementaires qui ont au moins siégé dans une assemblée pendant cinq ans. Les seconds ne doivent pas être juristes. "Jugez Zakia Khattabi sur base de la candidature et pas de la caricature que certains ont voulu en faire", justifie mardi soir le co-président Jean-Marc Nollet dans Le Soir. La N-VA et le Vlaams Belang avaient exprimé dès le mois de novembre leur opposition à Mme Khattabi. La première avait même lancé sur les réseaux sociaux une campagne fondée sur une information contredite par les rapports de police, à savoir que Mme Khattabi se serait opposée physiquement, à bord d'un avion en 2013, à l'expulsion d'un ressortissant étranger. "Aucun candidat, depuis que la Cour existe, n'a fait l'objet d'une campagne aussi violente, basée sur des informations mensongères", relève M. Nollet qui qualifie cette campagne de "raciste, sexiste, à la limite de la calomnie". "Zakia répond aux conditions fixées par la loi pour se présenter et elle dispose de toutes les compétences, les qualités et la légitimité requise pour le faire (...) Ceux qui l'auditionneront verront qu'elle est bien plus attachée au respect des institutions que ceux qui l'ont attaquée." Le vote au Sénat devrait probablement intervenir le 20 mars prochain. "Je n'ose pas imaginer que sa candidature soit à nouveau écartée. Cela nous mettrait sur un chemin très dangereux, nous et les partis attachés au système démocratique", ajoute M. Nollet. Cependant, Ecolo devrait présenter deux noms avec la députée Cécile Thibaut en "challenger".