Israël: Gantz va être placé sous protection rapprochée après des menaces

Benny Gantz, le principal rival du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, va être placé sous protection rapprochée de l'Etat à la suite de menaces sur internet, a annoncé le Shin Beth, le service de sécurité intérieure.

"Le Premier ministre a approuvé la recommandation du Shin Beth d'assurer une protection rapprochée de M. Gantz", a indiqué mardi le service de sécurité.

Cette décision doit encore être entérinée par une commission sécuritaire indépendante.

La protection de M. Gantz, chef du parti centriste "Bleu-Blanc", est jusque-là assurée par le service de sécurité du Parlement et avait déjà été renforcée après qu'il eut été insulté et menacé pour avoir dit vouloir former un gouvernement avec le soutien des partis arabes israéliens.

M. Gantz a relayé samedi sur Twitter un message disant qu'il devait "être assassiné comme Rabin", en référence à l'assassinat du Premier ministre travailliste Yitzhak Rabin en 1995 par un extrémiste juif, après une campagne haineuse contre lui d'une partie de la droite israélienne, alors menée par M. Netanyahu.

Benjamin "Netanyahu, arrête cette incitation à la violence, ne dis pas que tu n'étais pas au courant" des menaces en ligne, a commenté M. Gantz sur Twitter.

En Israël, seules sept personnes, dont le chef de l'opposition, reçoivent automatiquement la protection du Shin Beth.

M. Gantz, dont le parti est arrivé deuxième aux législatives du 2 mars après le Likoud (droite) de M. Netanyahu, n'est pas chef de l'opposition car ce titre ne peut être attribué qu'après la formation d'un gouvernement.

Or, Israël est dirigé par un gouvernement de transition depuis plus d'un an, deux précédents scrutins n'ayant pas abouti à la formation d'un cabinet.

MM. Gantz et Netanyahu mènent actuellement des tractations pour tenter de rallier des députés à leurs blocs car ni l'un ni l'autre n'est parvenu à obtenir l'appui de 61 parlementaires, seuil requis pour la formation d'un gouvernement.