Un ouvrier décède après avoir reçu une poutre sur la tête à Wetteren

Un ouvrier est décédé mercredi après avoir reçu une poutre de soutien sur la tête pendant des travaux de toiture à Wetteren, en Flandre orientale. Il s'agit d'un homme de 36 ans, explique l'auditorat du travail à Gand.

L'accident s'est produit sur un site de l'entreprise de recyclage Kennof à Wetteren. Des ouvriers démontaient un toit et enlevaient une poutre de soutien. Cette dernière est tombée sur la tête de la victime. L'homme a succombé à ses blessures. L'inspection du travail s'est rendue sur les lieux pour une enquête plus approfondie. Celle-ci devra déterminer si les règles de sécurité ont bien été respectées et établir pourquoi il n'y avait pas de zone interdite autour des travaux de démolition.