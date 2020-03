Décès du comédien et metteur en scène Didier Bezace

Le comédien et metteur en scène français Didier Bezace, cofondateur du Théâtre de l'Aquarium et ex-directeur du théâtre La Commune d'Aubervilliers, est décédé des suites d'une longue maladie, a annoncé mercredi à l'AFP son attachée de presse.

"Didier Bezace est mort à son domicile parisien, ce mercredi 11 mars 2020, à l’âge de 74 ans, des suites d'une longue maladie qu’il a combattue avec vigueur et courage", a indiqué un communiqué transmis à l'AFP.

Le syndicat national des metteur en scène a salué "son engagement et l’intégrité de ses spectacles" qui "resteront comme des marqueurs d’une partie de l’histoire de la décentralisation théâtrale dans notre pays.

Au cinéma, il a joué dans une trentaine de films dont "L.627", "Ça commence aujourd'hui" de Bertrand Tavernier et "La petite voleuse" de Claude Miller, ainsi que dans plusieurs dizaines de téléfilms.

Cofondateur en 1970 avec Jean-Louis Benoît et Jacques Nichet du Théâtre de l'Aquarium à La Cartoucherie de Vincennes qui explore des formes nouvelles, il prend la direction du Théâtre de la Commune d'Aubervilliers de 1997 à 2013.

Comme metteur en scène, il monte des textes d'auteurs classiques et contemporains comme Luigi Pirandello, Molière ou Bertolt Brecht et en 2001, présente sa version de "L'Ecole des femmes" de Molière à la Cour d'honneur au Festival d'Avignon, avec Pierre Arditi.

Artiste engagé, il avait signé en 2013 le livre "D'une noce à l'autre - un metteur en scène en banlieue".

La maire d'Aubervilliers, Meriem Derkaoui, a rendu hommage dans un tweet à celui qui "avait su allier le théâtre politique et le théâtre poétique".

Il a créé en 2004 "Avis aux intéressés de Daniel Keene" qui a reçu le Prix de la critique pour la scénographie et une nomination aux Molières pour le second rôle. En mai 2005, il a reçu le Molière de la meilleure adaptation et celui de la mise en scène pour la création de "La Version de Browning" de Terence Rattigan.

En 2014, il crée la compagnie "L'entêtement amoureux", montant notamment trois pièces de Marguerite Duras et trois pièces de Feydeau. En 2018, il crée à Paris "Il y a aura la jeunesse d’aimer", lecture spectacle composée de textes de Louis Aragon et Elsa Triolet autour leurs vies littéraires et amoureuses qu’il interprète aux cotés d’Ariane Ascaride.