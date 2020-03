Coronavirus: les courses féminines de ski alpin annulées, le gros globe pour l'Italienne Brignone

Les trois dernières courses de la Coupe du monde féminine de ski alpin prévues à Are (Suède) de jeudi à samedi sont annulées en raison de la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué mercredi la Fédération internationale de ski (FIS).

Les classements féminins sont ainsi figés et c'est l'Italienne Federica Brignone qui remporte le prestigieux gros globe de cristal pour la première fois de sa carrière, après avoir profité de l'absence depuis plus d'un mois de l'Américaine Mikaela Shiffrin (2e) en raison du décès de son père.

La FIS a indiqué dans un communiqué suivre "les nouvelles recommandations de l'Agence de santé publique suédoise".

"Trois membres de l'équipe support ont été placés en quarantaine après avoir présenté les symptômes du coronavirus, indique par ailleurs la FIS. Un autre membre de l'équipe avait montré des symptômes à Kvitfjell (Norvège, lieu de la précédente étape masculine) et s'était immédiatement placé en quarantaine. Il a été testé positif ce soir (mercredi). Les membres de l'équipe ont voyagé à Are et ont été mis en quarantaine directement."

La Coupe du monde messieurs doit normalement s'achever samedi et dimanche à Kranjska Gora (Slovénie), en l'absence de public.

Côté féminin, Mikaela Shiffrin, la triple tenante du titre qui fête ses 25 ans vendredi, devait effectuer son retour à la compétition jeudi en Suède et pouvait encore espérer rattraper Federica Brignone avec les trois courses prévues en Suède (slalom parallèle, géant, slalom). Mais Shiffrin doit donc s'incliner avec 153 points de retard.

Après l'annulation du combiné de La Thuile (Italie), de l'étape d'Ofterschwang (Allemagne) en raison de la météo et des finales prévues en Italie en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, la fin de saison féminine est ainsi amputée de dix courses.

C'est le premier sacre pour l'Italienne Federica Brignone, 29 ans, qui a su être régulière en montant cette saison onze fois sur le podium pour cinq victoires, le tout dans quatre disciplines différentes (géant, super-G, descente, combiné). Elle s'adjuge également le globe de géant alors que la Slovaque Petra Vlhova remporte celui du slalom.