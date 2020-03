A cause du coronavirus, les médecins généralistes consultent... par vidéo conférence: les certificats sont envoyés par mail ou par la poste

Exceptionnellement, les médecins généralistes vont pouvoir momentanément consulter et prescrire des médicaments à distance quand le patient présente des symptômes du coronavirus.

Nos reporters Christophe Clément et Benjamin Vankelst ont assisté à une consultation médicale opérée par vidéo conférence. Derrière la caméra, un jeune homme présente des symptômes grippaux. Le docteur Van Nuffelen doit alors établir un diagnostic à distance sans réaliser d’examen clinique. "Je n'aime pas soigner les gens comme ça et je n'ai pas envie de faire ça plus tard, mais ici, on n'a pas le choix et on fait ce qu'on peut", dit-elle.



Un certificat médical envoyé par mail et/ou par la poste

En consultant par vidéo ou par téléphone, les généralistes tentent d’éviter la propagation du virus. Avec l’épidémie, les praticiens sont autorisés à établir un certificat médical sans rencontrer les patients qui présentent des symptômes grippaux. "Dans ma pratique, ce serait de toute façon envoyé par la poste et un scan envoyé par mail si besoin", explique Christian Guyot, médecin généraliste, président du poste médical de garde Luxembourg-Dinant. "On n'est pas du tout habitués à faire ça, mais on a bien identifié le fait que pour limiter la mortalité et l'impact de cette pandémie, il faut limiter la circulation du virus, rappelle Guy Delrée, président de la Fédération des associations de généralistes wallons. Ça, c'est capital. Évidemment, si nous allons voir ces gens-là, nous allons représenter nous-mêmes un danger de dissémination de la maladie".

Le paiement des consultations à distance sera directement réclamé aux mutuelles. Un mécanisme qui doit encore être approuvé par l’INAMI.