Coronavirus - Le tournoi des quatre nations avec les Diables Rouges au Qatar est annulé

(Belga) Le tournoi à quatre nations auquel devaient participer les Diables Rouges à la fin du mois au Qatar (24-30 mars) n'aura pas lieu en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la Fédération royale belge de football (RBFA).

"Le Qatar vient de nous informer qu'en raison de la situation mondiale actuelle, le tournoi international Qatar Airways doit être annulé", a annoncé la RBFA sur le compte Twitter des Diables Rouges. Ceux-ci devaient rencontrer, à Doha, le Portugal (27 mars) et la Suisse (30 mars). La Croatie était le quatrième pays participant, mais aucun match n'était programmé contre les vice-champions du monde. Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 dans la zone asiatique avaient déjà été reportées à cause du coronavirus. Au Qatar, les écoles et les universités ont été fermées pour empêcher la propagation de la pandémie. (Belga)