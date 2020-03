Coronavirus - L'Inde suspend les visas de tourisme et impose des quarantaines

(Belga) L'Inde a suspendu jusqu'au 15 avril l'attribution de tous les visas de tourisme et décidé d'imposer une quarantaine aux voyageurs provenant de sept pays touchés par le coronavirus, a indiqué mercredi le gouvernement.

Dans un communiqué, les autorités indiennes précisent que "tous les voyageurs provenant ou ayant visité la Chine, l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, la France, l'Espagne et l'Allemagne après le 15 février seront placé à leur arrivée en quarantaine pour au moins 14 jours". Les visas diplomatiques et ceux octroyés aux employés d'organisations internationales en mission en Inde ne sont pas concernés, a précisé le texte. Le programme d'exemption de visas pour les personnes d'origine indienne vivant à l'étranger (Overseas Citizenship of India, OCI) est également suspendu jusqu'au 15 avril. L'Inde ne compte pour l'instant que 60 cas de personnes atteintes du Covid-19, mais ce nombre a doublé au cours des quatre derniers jours. La plupart des cas semblent être dus à des Indiens revenant de pays plus touchés par la pandémie, en Europe ou au Moyen-Orient. Le gouvernement indien a également "fermement mis en garde" les Indiens contre tout voyage non-essentiel à l'étranger. "A leur retour, ils pourraient être soumis à 14 jours de quarantaine", précise le communiqué. Aux frontières terrestres du pays, le trafic "sera restreint à des points de contrôle désignés, et équipés de moyens de contrôle efficaces", précisent encore les autorités indiennes. Le bureau indien de l'Immigration a par ailleurs précisé que les visas déjà accordés à des voyageurs venant de France, d'Allemagne et d'Espagne, et qui ne sont pas encore entrés en Inde, étaient également suspendus immédiatement. Les visas accordés à des ressortissants chinois avant le 5 février continuent d'être suspendus, a précisé le communiqué. Les touristes résidant actuellement en Inde, munis de visas en règle, ne sont toutefois pas affectés par ces mesures. Air India a par ailleurs annoncé mercredi qu'elle suspendait temporairement ses vols à destination de Rome, Milan et Séoul, a indiqué l'agence Press Trust of India.