Coronavirus - BILAN MONDIAL (actualisé toute la journée): des "niveaux alarmants de propagation et d'inaction"

Apparu en décembre dernier en Chine, le coronavirus Covid-19 a déjà infecté 124.000 personnes dans plus d'une centaine de pays et territoires, causant la mort de plus de 4.500 personnes. L'OMS a déclaré que l'épidémie de Covid-19 était désormais une "pandémie" et déploré des "niveaux alarmants de propagation et d'inaction".

Désormais qualifié de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 perturbe chaque jour davantage la vie quotidienne des populations affectées, de la limitation des déplacements aux fermetures en cascade de lieux publics ou aux restrictions du nombre de personnes pouvant se rassembler. Dans le monde, 124.101 cas d'infection ont été recensés dans 113 pays et territoires, causant la mort de 4.566 personnes.

EUROPE

Plus de 20.000 personnes (22.307) ont été contaminées en Europe, et 930 en sont mortes.

En France, le dernier bilan fait état de 2.281 personnes contaminées, dont 105 dans un état grave, et de 48 décès - soit 15 de plus en 24 heures et près de 500 nouvelles contaminations.

L'Italie compte désormais plus de 12.000 cas, dont 827 morts. Elle est en outre de plus en plus isolée avec la multiplication par certains de ses voisins des mesures de précaution, Autriche et Slovénie en tête, tandis que de grandes compagnies aériennes l'évitent et que les touristes la fuient massivement. Les 60 millions d'Italiens sont soumis depuis mardi à de sévères restrictions qui bousculent leur quotidien: il n'est pas recommandé d'aller manger chez ses parents, on peut courir mais en solo.

Aggravation aussi en Espagne, où les cas ont presque quadruplé depuis dimanche pour dépasser les 2.000.

Le Danemark a également interdit tout rassemblement de plus de cent personnes et a prié les fonctionnaires de rester chez eux.

La Suède, l'Albanie, l'Irlande et la Bulgarie ont annoncé de premiers morts.

La Grèce a annoncé jeudi son premier mort du nouveau coronavirus, un Grec sexagénaire ayant voyagé fin février en Israël. Cet homme avait participé au voyage d'un groupe de pèlerins en Egypte et Israël. La majorité des 98 cas de coronavirus en Grèce provient de ce groupe ou de personnes ayant été en contact avec ces pèlerins. La Grèce a fermé mardi toutes les écoles, crèches et universités pour deux semaines afin de "ralentir la propagation" du virus.

En Angleterre, 459 cas ont été confirmés et 8 personnes sont mortes.

AMERIQUE

Les Etats-Unis ont dépassé mercredi la barre des 1.200 cas d'infection au nouveau coronavirus, et 38 personnes en sont mortes, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins. Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi la suspension pour 30 jours de tous les voyages depuis l'Europe vers les Etats-Unis.

Face à l'avancée du coronavirus, les gouvernements d'Amérique latine prennent à leur tour des mesures drastiques, avec notamment des quarantaines obligatoires pour les voyageurs en provenance des pays les plus touchés et la suspension de rassemblements sportifs ou festifs. Le premier cas en Amérique latine n'a été confirmé que le 26 février, au Brésil, sur un patient ayant séjourné en Italie.Depuis, le virus a touché 11 pays latino-américains, avec environ 150 cas confirmés.

Depuis, le virus a touché 11 pays latino-américains, avec environ 150 cas confirmés, dont 52 au Brésil, pays le plus touché, suivi par le Chili avec 23 cas. Deux personnes sont décédées, une en Argentine, l'autre au Panama.

Cuba, la Bolivie et le Honduras ont confirmé mercredi (heure locale) le premier cas de coronavirus sur leur sol, portant à plus d'une douzaine le nombre de pays d'Amérique latine où le virus potentiellement mortel a fait son apparition.

Cuba est devenu mercredi le 12e pays latino-américain touché par l'épidémie de Covid-19, apparue fin décembre en Chine, avec les cas de trois touristes italiens testés positifs au coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé. Selon le ministère cubain de la Santé, trois touristes italiens ont été testés positifs pour le virus après que quatre personnes de la région italienne de Lombardie, la région d'Europe la plus touchée par le Covid-19, eurent présenté des symptômes respiratoires. Ils étaient arrivés récemment dans le pays et leur condition semble "favorable".

Avant cela, les autorités sanitaires boliviennes ont annoncé que deux femmes âgées de 60 et 64 ans, qui avaient toutes deux récemment voyagé en Italie, avaient été contaminées. Elles ont été isolées dans les villes d'Oruro et Santa Cruz. Enfin, au Honduras, le ministère de la Santé a indiqué que deux femmes, âgées de 42 et 37 ans, avaient été testées positives après être revenues respectivement d'Espagne et de Suisse.

Dans la foulée du Chili où les 23 cas confirmés ont tous été importés, la Colombie, l'Argentine, le Pérou ont annoncé mercredi que les voyageurs en provenance des pays les plus affectés, notamment Chine, Italie, Espagne et France, seraient systématiquement placés à l'isolement à leur arrivée.



La Colombie a enregistré le 6 mars son premier cas de Covid-19 chez une voyageuse de 19 ans, arrivée à Bogota en provenance d'Italie, où elle étudie. Le pays compte désormais neuf cas confirmés.



En Argentine, où 19 cas ont été comptabilisés, le président argentin, Alberto Fernandez, a averti que tout non respect de mise en quarantaine préventive serait considéré "comme un délit, car cela met en danger la santé publique". M. Fernandez a également précisé que son gouvernement étudiait la suspension totale de l'entrée des personnes venant d'Italie, où la propagation du virus a explosé.



Le Salvador, petit pays d'Amérique centrale pour l'heure épargné, a pris une décision radicale: aucune entrée d'étrangers sur son territoire, sauf les résidents et diplomates, qui seront soumis à une quarantaine de 30 jours. Son voisin, le Guatemala, a fermé ses portes aux personnes en provenance des zones touchées.



Outre les décisions concernant les voyageurs, plusieurs pays ont annoncé la suspension d'événements rassemblant du public, notamment les compétitions sportives et concerts, ainsi que la fermeture temporaire des écoles, notamment au Panama, au Pérou, au Paraguay et au Salvador.



L'Argentine a ainsi annulé toutes les compétitions "auxquelles devaient participer des sportifs en provenance des pays touchés", ce qui pourrait concerner un match éliminatoire du Mondial-2022 au Qatar fin mars, plusieurs stars du foot argentin, dont Lionel Messi, jouant dans des clubs européens.



La Cour interaméricaine des droits de l'Homme, qui siège à San José au Costa Rica, a annoncé la suspension de ses audiences publiques pour la semaine du 16 au 20 mars.



L'OMS a déclaré que l'épidémie de Covid-19 était désormais une "pandémie" et déploré des "niveaux alarmants de propagation et d'inaction". Or la principale crainte en Amérique latine concerne la capacité des systèmes de santé à faire face à la propagation du virus, surtout pour les pays déjà confrontés à une hausse de la prévalence de la dengue depuis 2019.



Au Venezuela, où sévit une profonde crise économique, et où aucun cas de Covid-19 n'a pour l'heure été signalé, 53% des hôpitaux sont dépourvus de masques, 90% n'ont pas de protocole pour les patients atteints de maladies respiratoires transmissibles et aucun n'a de zone d'isolement, selon l'ONG Médecins pour la santé.



Seuls 9% ont de l'eau en continu. Or "s'il n'y a pas d'eau, vous ne pouvez pas vous laver les mains, ce qui est l'outil de base le plus important et le plus universel pour contrôler le coronavirus", rappelle Julio Castro, le directeur de l'ONG.

Plusieurs gouvernements d'Amérique latine semblent désormais vouloir imiter les mesures draconiennes prises ailleurs. Et en premier lieu, limiter les risques liés à l'arrivée sur leur territoire de personnes ayant voyagé dans les pays les plus touchés, en Europe et en Asie.

ASIE

Au total, 80.793 personnes ont été infectées en Chine. Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus dans le pays a chuté à 15, a annoncé jeudi le ministère de la Santé, au plus bas depuis le début de la publication des statistiques mi-janvier.

L'Iran compte désormais 9.000 cas et 354 décès, la Corée du Sud 7.755 cas et 60 morts.

L'Inde, peu touchée pour l'instant avec seulement 60 cas, a suspendu jusqu'au 15 avril l'attribution de tous les visas de tourisme et décidé d'imposer une quarantaine aux voyageurs provenant de Chine, d'Italie, d'Iran, de Corée du Sud, de France, d'Espagne et d'Allemagne.

L'Indonésie a annoncé des premiers morts.

Les Philippines ont enregistré peu de cas d'infection au nouveau coronavirus par rapport à des pays comme la Chine et l'Italie mais, depuis lundi, leur nombre est passé de 24 à 49. Les autorités sanitaires philippines ont annoncé qu'une seconde personne est décédée du Covid-19, un mois après la mort d'un touriste chinois.

Environ 60 personnes à bord d'un bateau de croisière fluviale qui a accosté au Cambodge y ont été placés en quarantaine après que trois passagers britanniques ont été testés positifs au Covid-19, ont rapporté les médias locaux jeudi.

AFRIQUE

Un premier cas confirmé de coronavirus a été diagnostiqué en République démocratique du Congo dans la capitale Kinshasa. Il s'agit d'un homme de 52 ans résidant en France.

Deux premiers cas de coronavirus ont été détectés au Burkina Faso, chez un couple burkinabè rentré fin février de France.

20 cas recensés en Algérie.

Vidé de ses touristes mercredi à Louxor (sud), le bateau de croisière sur le Nil A-Sara, où 45 personnes ont récemment été testées positives au nouveau coronavirus, reste officiellement le principal foyer de Covid-19 en Egypte à ce jour.

Au Rwanda, la capitale Kigali, a décidé dimanche soir de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les rassemblement publics - concerts, pèlerinages, rassemblements de masse - comme mesure de prévention contre le coronavirus, même si aucun cas n'est enregistré dans le pays, a-t-on appris de source officielle lundi.

D'autres pays en Afrique ont pris des mesures fortes en lien avec le coronavirus. Le 6 mars, le Kenya a ainsi interdit toutes les "rencontres, conférences et événements de portée internationale" dans le pays. Le Kenya a également interdit tous les vols directs entre sa côte touristique et l'Italie, une importante source de visiteurs pour le tourisme local.

En Ouganda, le ministère de la Santé a ordonné ce week-end que les voyageurs en provenance de Chine, Corée du Sud, Italie, Iran, France, Allemagne et Japon restent confinés dans leur hôtel ou leur domicile pendant 14 jours, même s'ils ne présentent pas de symptômes. Là aussi, les conférences internationales ont été suspendues sine die.

Sept cas ont été confirmés en Afrique du Sud.