"On doit arrêter de tourner en rond": voici la proposition INÉDITE de cdH et DéFI pour la formation d'un gouvernement

Maxime Prévot et François De Smet lancent un appel "inédit et conjoint" ce matin. Les présidents du cdH et de DéFI plaident pour une coalition arc-en-ciel étendue à l'une de leurs deux formations. Maxime Prévot était ce matin l'invité de 7h50 sur Bel RTL.

"On doit arrêter de tourner en rond aujourd'hui. C'est d'ailleurs le sens d'un appel que je lance ce matin de manière inédite et conjointe avec mon homologue, le président de DéFI. Il ne faut pas un gouvernement d'urgence, il faut d'urgence un gouvernement": tel est le message délivré jeudi par les présidents du cdH Maxime Prévot et de DéFI François De Smet. Ils plaident pour une coalition arc-en-ciel étendue à l'une de leurs deux formations, qui exclurait donc la N-VA et serait très minoritaire côté flamand.

"On constate que depuis des mois, les grands partis, en tout cas ceux qui se présentent comme tels, sont incapables de quitter leur posture, leurs exclusives pour pouvoir offrir à ce pays un gouvernement", a confié Maxime Prévot sur l'antenne de Bel RTL. "Aujourd'hui, la situation est d'une gravité exceptionnelle et demande des solutions rapides. Crise économique, perspectives financières dramatiques, pandémie mondiale, crise migratoire potentielle: jamais, dans l'histoire récente, notre pays n'a dû faire face à une constellation de crises aussi forte, avec un gouvernement aussi faible et dépourvu de légitimité. Nous ne pouvons plus attendre", affirment les deux présidents.

Changer "d'état d'esprit pour retrouver un esprit d'Etat"

"Ce qui nous semble essentiel maintenant, bien conscients malgré tout de la modestie de notre représentation politique au sein de la Chambre, mathématiquement nous sommes capables d'apporter une solution pour qu'un gouvernement soit mis sur pied. Il faut qu'on change d'état d'esprit pour retrouver un esprit d'Etat", affirme Maxime Prévot. Le cdH, qui est en pleine opération de refondation après sa lourde défaite électorale, ne pèse plus que cinq sièges à la Chambre et DéFI deux. Mais leur alliance à une coalition arc-en-ciel (socialistes, libéraux et écologistes du nord et du sud du pays) ouvrirait la porte à une majorité plus ou moins courte: une "petite Vivaldi" de 80 sièges avec le cdH, une "coalition 77" d'autant de sièges avec DéFI.

"Il n'y a plus 20.000 solutions pour éviter des élections"

"cdH et DéFI s'engagent chacun, dans l'hypothèse où l'un d'entre eux rejoindrait un arc-en-ciel, à ce que l'autre s'abstienne lors du vote de confiance d'un gouvernement arc-en-ciel", disent MM Prévot et De Smet. Le principal obstacle à ces coalitions vient de l'exclusion des trois premiers partis de Flandre: N-VA, Vlaams Belang (quoi qu'il en soit exclu via le cordon sanitaire) et CD&V. Le président du cdH affirme: "Nous ne venons pas avec des exclusives. On ouvre les yeux sur la situation d'aujourd'hui. Le PS et Ecolo ont mis des exclusives sur la N-VA. Le CD&V refuse de quitter le sac à dos de la N-VA. Donc aujourd'hui, face à ces blocages successifs et répétitifs, il n'y a plus 20.000 solutions pour éviter des élections. Je reste convaincu que le plus rationnel serait que le CD&V soit dans l'exécutif pour pouvoir élargir l'assise de stabilité d'un futur gouvernement et en même temps améliorer le ratio entre Flamands et francophones. J'entends que le CD&V aujourd'hui ne veut pas quitter la N-VA mais il a proposé qu'il y ait un nouveau tour de réunions qui se fasse avec les 10 formations politiques qui participent aux discussions, ça ne s'est encore jamais fait. Peut-être est-ce l'occasion de saisir une perche tendue. Nous, DéFI comme cdH, offrons une capacité de solution pour qu'il y ait urgemment un gouvernement de plein exercice."