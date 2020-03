Une clinique pour prévenir et dépister les cancers s'ouvre à Braine-l'Alleud: "la prévention permet de réduire le risque de 30 à 40%"

La Clinique Prévention & Dépistage des Cancers, lancée en avril 2018 sur le site de Delta, ouvre à présent une consultation à l'hôpital de Braine-l'Alleud-Waterloo, annonce le Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (Chirec). Elle vise une prise en charge personnalisée des patients.

"La prévention permet de réduire de 30 à 40% le risque de cancers, et le dépistage de détecter une série de maladies le plus souvent à un stade précoce, avant même l'apparition de symptômes. Les traitements sont alors plus efficaces et les chances de guérison plus grandes", explique le Chirec.

Le groupe hospitalier propose désormais à Braine-l'Alleud une consultation personnalisée en vue d'élaborer le profil de risque "oncologique" de chaque patient. "En fonction de ses facteurs de risque (antécédents personnels, familiaux...), une série d'examens et de consultations spécialisées lui sont recommandés et organisés sur quelques heures voire un ou deux jours maximum. Les résultats de ce circuit de dépistage sont remis au patient lors d'une deuxième consultation et, avec son accord, transmis au médecin traitant. Des recommandations de suivi ou de prise en charge sont ensuite prodigués", détaille Laurence Gordower, médecin coordinateur.

En Belgique, environ 25.000 personnes décèdent chaque année des suites d'un cancer. Chez les hommes, les cancers les plus courants sont, dans l'ordre, celui de la prostate, des poumons et du côlon. Chez les femmes, les cancers du sein (qui représentent plus d'un tiers des cas), du côlon, des poumons mais également le mélanome (tumeur de la peau) sont les plus fréquents.