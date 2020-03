Ces deux gros avantages de la 5G par rapport à la 4G permettent… des batailles à distance de robots des neiges (vidéo)

Même si en Belgique on attend toujours le début de la mise en place de la 5G, dans le reste du monde, les opérateurs et les fabricants de smartphone s’activent. OnePlus, un acteur chinois de plus en plus ambitieux, a prouvé que des robots lanceurs de boule de neige (ce n’est pas une blague) pouvaient être commandés à distance, sans aucun décalage, par des utilisateurs situés à l’autre bout du monde. Au-delà de cette étonnante campagne de communication, il y a quelques enseignements à tirer sur l’usage du futur réseau mobile.

On ne cesse de le répéter, la 5G va changer (un peu) le monde. Il y a un tas de cas concrets (voir plus bas), mais pour en prouver l’efficacité, le fabricant chinois de smartphones OnePlus a choisi de fabriquer des robots lanceurs de… boules de neige. Le cerveau de ces robots comprenant 80 pièces est un smartphone OnePlus 5G (il en existe depuis 2019, en réalité, mais ils n’ont pas été commercialisés en Belgique). Mis en démo dans une arène en Laponie, et après quelques retards dus à la météo (0°, c’est beaucoup trop chaud !), ils étaient commandés à distance et « en direct » par des utilisateurs du monde entier.

L’idée de OnePlus, une entreprise qui lorgne depuis toujours vers la communauté de gamers, est de prouver, d’une manière ludique et 'cool', que la 5G a pas mal d’avantages par rapport à la 4G. Y compris pour 'jouer', même si la démonstration est un évènement de communication et non un jeu vidéo.



Les deux avantages décisifs de la 5G

Et il y a deux spécificités qui permettent de réussir une telle opération. La première est la latence, à ne pas confondre avec la vitesse. La latence est le délai de transmission d’informations. C’est donc le temps nécessaire à un paquet de données pour passer de la source à la destination à travers un réseau. Plus ce temps est court, plus il est possible d’avoir un contrôle instantané, 'en direct'.

L’autre gros avantage de la 5G, mais il est plus évident celui-là, c’est la puissance du débit, autrement dit la vitesse. Aux alentours de l’arène construite par OnePlus, les vitesses de téléchargement atteignaient 530 Mbps sur un smartphone (contre en moyenne 40 Mbps pour une connexion WiFi à la maison, en Wallonie). On peut donc faire transiter beaucoup d’informations, très rapidement. Y compris des instructions à des robots lanceurs de boules de neige depuis l’autre bout de la planète, robots dont les yeux étaient les caméras d’un OnePlus 7 Pro 5G. Des caméras qui streamaient donc en direct, sans latence vous l’avez compris, la position des robots d’en face, dans le but de les atteindre avec un tir frôlant les 200 km/h (je les ai vus en action et c’est aussi rapide que la 5G…)

Des cas d’utilisation plus concrets

Au-delà de cette bataille de robots commandés via la 5G, OnePlus, décidément très actif et ambitieux ces derniers mois, prouve effectivement que la 5G va démultiplier les champs d’application des télécommunications mobiles. Pour dire les choses autrement : la 5G va amener de nouveaux usages, de nouveaux scénarios, de nouvelles interactions. Et oui, au final, elle va impacter la société dans son ensemble.

Il y a de nombreux exemples, l’un d’eux, expliqué par l’opérateur Elisa qui a plusieurs zones 5G dans le nord de la Finlande, est le fait de contrôler des grands véhicules roulant dans les mines de Laponie depuis Helsinki, via un casque de réalité virtuelle. La latence est tellement réduite qu’il n’y a aucun décalage perceptible entre une commande lancée à distance et les déplacements du véhicule. Et ça, c’est grâce à la 5G, qui est en train de se déployer un peu partout dans le monde (sauf en Belgique, car on n’a toujours pas de gouvernement).

L’autre exemple impactant notre vie de tous les jours : dans les zones isolées, et même dans la plupart du pays, la 5G va devenir plus rapide et plus performante que le WiFi de votre routeur Proximus ou Voo. "Elle pourrait remplacer le câble, c’est ce qu’on constate en Finlande, où on a des abonnements illimités", a expliqué le directeur régional d’Elisa, premier opérateur finlandais.





Des smartphones 5G en Belgique dès 2020

Au niveau du matériel, bonne nouvelle : OnePlus va sortir en 2020 (en avril ou en mai) "une gamme complète de smartphones 5G", a déclaré récemment le CEO, Pete Lau.

Même en Belgique où le réseau est loin d’être construit ? La réponse est oui: "Ça peut être un incitant pour accélérer la mise en place du réseau", m’a confié Tuomas Lampen, responsable de la stratégie de OnePlus en Europe.

"S’il y a déjà des smartphones 5G disponibles sur le marché, ça peut mettre la pression, en quelques sortes", sur les opérateurs mais surtout sur les décideurs politiques, responsables de l’immobilisme actuel.